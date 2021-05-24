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孩子疑似出現心理問題？專家告訴你該做什麼

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

小志到了3歲還不會開口說話，成天獨自盯著旋轉的玩具，一拿走就哭鬧不已，家長因此著急帶他就醫。早療團隊評估後發現，小志患有自閉類群障礙症，進而將小志轉介給臨床心理師，讓小志接受社交互動的訓練，增加其社交動機，一方面透過遊戲增加小志的社交參與程度，同時也提供家長安撫兒童情緒的方式。

著重大腦心智功能發展 進行心理測驗與治療

台灣成大醫院精神部黃睿謙臨床心理師表示，舉凡神經發展疾患（注意力不足過動症、自閉症、發展遲緩等）、情緒困擾（憂鬱、焦慮、選擇性緘默症）、特殊疾病的生活適應（兒癌心理適應問題）等的兒童，都是臨床心理師幫助的對象；但在疾病診斷之外，臨床心理師專注於孩子各種大腦心智功能發展變化，以此角度進行心理測驗與治療。

個別化的一對一治療 團體互動不能少

在執行心理衡鑑業務時，臨床心理師會進行多項測驗，像是針對嬰幼兒發展、智力、神經心理、學習測驗等，以及問卷，從測驗標定孩子有哪些大腦心智功能缺損或遲緩的問題，一方面提供診斷資料與證據，更為後續介入和治療建立基準。

黃睿謙臨床心理師說，擅長非藥物介入的臨床心理師，會從注意力、記憶、衝動抑制、計畫能力、彈性、情緒調控、社會認知及人際互動技巧等方面，去提升與訓練孩子的大腦心智功能表現；除個別化的一對一介入，也有以團體進行的心理治療。

臨床心理師介入 守護孩子心理健康

黃睿謙臨床心理師指出，每個人都有可能會有心理健康的需求，孩子的成長過程中，要面臨的挑戰和困難並不少，而陪同孩子的成長過程中也負荷艱難，家長的自我照顧與心理健康也同樣需要被重視。因此，臨床心理師對兒童心理健康的介入和評估，也會顧及照顧者的身心狀態，以在守護孩子的同時，能構築完整的照護網絡。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50138

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