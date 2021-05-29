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腰椎滑脫腳難行 微創手術…隔天就可下床走動

戴永華
婦人長期腰椎滑脫，醫師施以微創手術，隔天就可下床走動。（圖：台灣羅東博愛醫院提供）
婦人長期腰椎滑脫，醫師施以微創手術，隔天就可下床走動。（圖：台灣羅東博愛醫院提供）

很多上了年紀的長輩，尤其是長期工作操勞者，經常雙腿痠麻，無法久站久走。一名67歲李姓婦人因害怕手術致癱，長期拖延腰椎滑脫病症，生活品質影響，經醫師使用微創脊椎手術治療，術後狀況良好，隔天就可以下床走動。

下背痛及脊椎退化性病變等問題在老年人口占有相當高比例，尤其腰椎滑脫會因動作加重脊椎疼痛，導致病人走路走不遠。這名李姓婦人擔負家中經濟重擔，一年多來出現腰痠腿麻，向不同的醫師求診，查出病因是腰椎四、五節滑脫，加上最近先生罹患癌症，想到既要照顧先生，又擔心自己治療後需被照顧，心情糾結。

台灣羅東博愛醫院暨雙和醫院神經外科醫師劉恆維表示，腰椎滑脫須透過手術將腰椎四至五節間的椎間盤切除，放入人工支架，再用骨釘加強，就不會再有滑脫造成疼痛，屬一種微創骨融合手術。

目前骨融合手術已可用微創方式進行，術後致癱機率幾近於零。透過在脊椎兩側約3.5至4公分的傷口治療，肌肉的破壞降到最低，病人隔天即可下床、五天可出院、七天可拆線，李婦術後須穿著背架一至三個月，期間可照常生活。

劉恆維指出，腰椎滑脫通常來自於退化，建議平常不要久坐久站，同一個動作每過30分鐘記得變換或伸展一下，讓腰部、腿部與臀部肌肉舒緩，其次要避免彎腰搬東西，若有需要，就蹲下搬物再站起來，才不會讓腰椎承受太大壓力。

肌肉 台灣 癌症

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