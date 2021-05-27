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吃太油、不吃油 都會釀膽囊炎 怎麼吃才能避免？

健康醫療網
飲食中吃得太油或完全無油，都可能得膽囊炎。(Getty Images)
飲食中吃得太油或完全無油，都可能得膽囊炎。(Getty Images)

台灣一名30歲莊先生曾因腹部不適，做了腹部超音波檢查，得知患有膽結石；然而，因沒有持續疼痛，選擇不動手術。日前，為了減重瘦身，嘗試近日非常流行的間歇性斷食，未料，施行不到兩天，便引起腹部劇烈疼痛，緊急就醫，診斷為急性膽囊炎，若放任發炎，恐有生命危險，緊急施行微創膽囊全切除術，術後恢復良好，三天後平安出院。

膽結石高危險群 飲食應注意

台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師表示，膽結石好發於女性、多產、肥胖，以及超過四十歲者；隨著飲食習慣改變，有年輕化以及男性患者增多的趨勢。

張健輝醫師說，飲食不規律或吃得太油，恐引發膽道炎、胰臟炎等急性發炎，若延誤就醫，更可能併發敗血症，危及性命；不過，若飲食完全無油，或長時間空腹，膽汁長時間存於膽囊，一樣會讓膽汁蓄積在膽囊裡的時間拉長，凝集成結石，引發急性膽囊炎。

治療上，通常會施以膽囊全切除手術；然而，許多民眾因懼怕手術，又擔心膽結石就像一顆未爆彈，千方百計想自行排出膽結石，對此，張健輝醫師強調，膽囊管內管直徑僅約0.2公分，而膽結石多為0.5公分以上，即便結石離開膽囊，也只會造成總膽管或胰管阻塞，且膽汁由肝臟分泌，而膽囊功能僅為暫存膽汁，即便以手術切除膽囊，膽汁仍可經過總膽管進入十二指腸，對生理功能不會有太大影響，患者無須過度擔心。

錯誤飲食習慣 小心會復發

值得注意的是，即使膽囊切除後，仍可能因錯誤的飲食習慣，造成膽汁太過濃稠，形成結晶在膽管內慢慢累積成結石，進而引發膽管、胰管發炎。

張健輝醫師提醒，膽結石的發作與飲食密切相關，斷食、長時間空腹、飲食過度油膩、三餐不定時等都是危險因子，建議三餐定時、飲食清淡、少油、多纖，多喝水、多運動，養成良好生活習慣，才能杜絕膽結石的威脅；必要時須尋求專科醫師診治，切勿聽信偏方，以免延誤治療。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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