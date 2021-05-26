思覺失調症難偵測 45歲以下高風險群

醫師指出，精神病的高風險群多為45歲以下青壯年族群。(本報資料照片)

思覺失調症盛行率約0.4%至1%，不僅病人自身痛苦，家屬負擔也重。由於發病初期是治療黃金關鍵期，台北市衛生局與聯合醫院松德院區參考各國經驗，建立台灣 第一個針對早期精神病的臨床服務團隊，結合北市15家精神科診所、身心診所與社區型醫院，建立早期精神病患者雙向轉介照護網絡，從2019年至2020年共收案103人。

北市聯醫松德院區醫師陳柏妤指出，精神病的高風險群多為45歲以下青壯年族群，包含出現精神病前驅症狀者、曾出現持續未達7日的短期精神病發作或具有一等親家族精神病史，且同時出現長時間社交退縮或認知功能減退者。

由於精神病發病的早期徵狀不典型，難被偵測，加上病人或家屬對病情的不了解，或是擔心被標籤化的問題，因而錯失治療黃金時間，因此辨認出早期發病徵兆的潛在患者、鼓勵積極就醫十分重要。

陳柏妤表示，早期發現、早期治療以是許多內外科普遍治療觀念，但精神病的治療上，早期介入相對被忽視。

儘管研究顯示精神病早期介入就像大部分疾病一樣，能有效治療，但仍能看到許多發病多年卻未接受治療的思覺失調症患者，且病情已慢性化合併認知功能。

陳柏妤呼籲，民眾尤其是年輕的患者，若出現憂鬱焦慮等情緒困擾、記憶減退、思考邏輯混亂、感官知覺出現變化、對周遭感受與之前不一樣、無法信任他人等情況，就須盡快就醫，以達最佳治療效果。