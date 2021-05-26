我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

健康醫療網
醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)
醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

夜晚睡眠時起床解尿，是很多人都發生過的情形，但對於老年人而言，夜尿是造成老年人睡眠中斷的最主要原因，也是令老年人最困擾的排尿問題。台灣高雄長庚紀念醫院泌尿科主任王弘仁表示，夜尿是指在晚上睡眠期間起來小便，而夜尿的發生比例隨著年齡增長而增高，每晚夜尿一次的40歲以上的族群約占65%，而60歲以上族群則約80%，若每晚解尿次數超過兩次，且尿量佔每日解尿量的1/3以上，就叫做「夜間多尿」。

王弘仁主任指出，夜間多尿成因多元。一種是膀胱儲尿量減少，這類患者可能因攝護腺異常，使膀胱產生肥厚、纖維化的現象，導致日間與睡間皆有頻尿狀況發生；二是因患者本身內科疾病所致，包含心臟衰竭、心臟病糖尿病及呼吸中止症等，都會產生夜間多尿的症狀；第三種則是隨著老化，大腦中的抗利尿激素（ADH）分泌不足導致的夜間多尿。抗利尿激素是由腦下垂體分泌、調控，它的功能是讓睡眠期間的尿意減少，晚上的抗利尿激素分泌增加進而使睡眠期間尿意減少。但老年人因腦部功能隨年齡增長而退化，造成抗利尿激素分泌不足，夜間多尿的情形也就更加嚴重。而夜間多尿除了導致睡眠品質與精神不佳，最大的風險其實在於夜間如廁導致的跌倒骨折，嚴重可能對老年人造成生命威脅。

1.減少咖啡因、高糖飲料

2.少吃高鹹、多油食物

3.避免水分較多的水果

老年人的夜間多尿症是需要多管齊下控制的疾病。王弘仁主任指出，過去治療主要以生活方式調整，晚上減少攝取含咖啡因、高糖分的飲料與高鹹、多油的食物或水分較多的水果。如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。口服抗利尿激素藥物是人工合成的，與人體賀爾蒙很相近，它可以取代抗利尿激素的功能，讓我們夜間腎小管對水分的吸收增加，減低尿意。配合每晚飲食的控制、生活型態的調節，可以有效改善夜間多尿的症狀。

王弘仁主任呼籲，若要了解是否罹患夜間多尿症須透過排尿日記診斷。患者須先紀錄完整三天的解尿量與飲水量，透過排尿日記供醫師做精確的診斷，並提供患者正確的治療策略。因多尿症狀可能是綜合性的病因，甚至可能是解尿習慣不佳導致，因此若有任何解尿問題建議主動求診泌尿科醫師。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

咖啡 心臟病 糖尿病

上一則

菸酒檳榔都來 罹癌增120倍

下一則

思覺失調症難偵測 45歲以下高風險群

延伸閱讀

沒性慾險被離婚 竟是「男性更年期」惹禍

沒性慾險被離婚 竟是「男性更年期」惹禍
小毛病不要拖！司機積極抗癌 排尿改善還重振雄風

小毛病不要拖！司機積極抗癌 排尿改善還重振雄風
「加齡臭」 找到來源有解

「加齡臭」 找到來源有解
「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

熱門新聞

日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。(ingimage)

1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食

2021-05-23 02:00
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。(記者莊祖銘／翻攝)

53歲婦人頭暈牙痛拔掉5顆牙 竟是腦內長「珍珠」

2021-05-20 02:10
澄清醫院中港院區神經內科醫師葉守正表示，惡夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，是神經退化所引起的乾燥症。圖／澄清醫院中港院區提供

睡覺惡夢連連汗濕枕套 小心是帕金森氏症前期

2021-05-19 11:32
罹患罕病「嚴重複合型免疫缺乏症」的安安（前排右）在家人與成大醫院造血幹細胞移植團隊照顧下，平安長大。記者修瑞瑩／攝影

罕病「泡泡寶寶」小姊姊移植 3個月大 媽媽第一次抱

2021-05-19 11:33
台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：張效煌提供）

麻醉不良反應 心臟名醫膝關節手術吐血休克險死

2021-05-22 02:15
上下樓梯需要強健的腿部力量與穩定且靈活的關節。（本報資料照片）

按摩6穴位 長輩上下樓梯更輕鬆

2021-05-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男