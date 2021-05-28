高熱量高蛋白、多喝水 5大飲食指引助新冠確診者康復

新冠患者應多食用高營養密度的食物及飲品，讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。(Getty Images)

新冠肺炎 造成全球嚴重威脅。台北振興醫院營養師陳韻婷昨天提出「給確診者的五大飲食指引」，確診患者的營養照顧可依循指引，將有助患者康復，並維持醫療量能不至於崩潰。

陳韻婷表示，新冠肺炎患者常見發燒、咳嗽、呼吸急促、疲累、食欲降低等症狀。由於發燒會加速身體代謝率，營養素需求量會提高，也會增加體內液體流失導致脫水，建議應該持續進食及補充液體，攝取足夠的熱量及蛋白質，才有足夠的免疫力對抗病毒。

以下是給確診者的五大飲食指引：

一、飲食攝取原則

患者應採高熱量高蛋白飲食方式，多食用高營養密度的食物及飲品，讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。每日熱量攝取為「體重ｘ25至35大卡+200至250大卡」，可選擇含2至3份油脂來源的食物，如堅果種子、酪梨、乳酪等提高熱量攝取。每日蛋白質攝取量為「體重ｘ1.2至1.5公克」，可攝取280至400公克的各種肉或魚類食物，其他如大豆製品、雞蛋 、乳製品（牛奶、優格、起司等）、蛋白質飲品等都是良好的蛋白質來源。

建議每隔2至3小時進食一次，以少量多餐的方式補充營養。也可將口服營養補充品納入日常飲食中，增加餐間營養攝取，可快速補充身體所需的熱量、蛋白質及必需營養素。

二、液體補充原則

必須維持體內足夠的水分，注意是否有脫水情況，每日液體攝取量為「體重ｘ40至45毫升」，可補充具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料，可補足身體必需的電解質及礦物質，以維持正常生理機能。

新冠患者必須維持體內足夠的水分，可補充口服電解質補充液或運動飲料，補足身體必需的電解質及礦物質。(Getty Images)

三、味覺或嗅覺改變時可以怎麼做

可將食物放冷或放至室溫下再食用；若食物嘗起來有金屬味，可使用塑膠餐具盛裝及進食；若飲品喝起來有酸味或苦味，可加入適量的糖分調整；無味的食物可加入天然辛香料，增加風味。

四、維持體重

體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，必須預防急性期肌肉 量流失，對於日後的復元極為重要，應每天量體重，並維持目前的體重為佳。

五、復元及復健期的營養

患者逐漸復元後，宜維持高熱量高蛋白飲食，並搭配運動，能保有抵抗力及減少肌肉流失，有助於恢復日常活動。