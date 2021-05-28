我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聖荷西槍擊案「 我心都碎了」市議員憶遇難好友

長周末汽油價將創7年新高 3700萬人出遊 景點憂缺貨

高熱量高蛋白、多喝水 5大飲食指引助新冠確診者康復

蕭羽耘
新冠患者應多食用高營養密度的食物及飲品，讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。(Getty Images)
新冠患者應多食用高營養密度的食物及飲品，讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。(Getty Images)

新冠肺炎造成全球嚴重威脅。台北振興醫院營養師陳韻婷昨天提出「給確診者的五大飲食指引」，確診患者的營養照顧可依循指引，將有助患者康復，並維持醫療量能不至於崩潰。

陳韻婷表示，新冠肺炎患者常見發燒、咳嗽、呼吸急促、疲累、食欲降低等症狀。由於發燒會加速身體代謝率，營養素需求量會提高，也會增加體內液體流失導致脫水，建議應該持續進食及補充液體，攝取足夠的熱量及蛋白質，才有足夠的免疫力對抗病毒。

以下是給確診者的五大飲食指引：

一、飲食攝取原則

患者應採高熱量高蛋白飲食方式，多食用高營養密度的食物及飲品，讓身體有足夠的營養對抗體內的能量耗損。每日熱量攝取為「體重ｘ25至35大卡+200至250大卡」，可選擇含2至3份油脂來源的食物，如堅果種子、酪梨、乳酪等提高熱量攝取。每日蛋白質攝取量為「體重ｘ1.2至1.5公克」，可攝取280至400公克的各種肉或魚類食物，其他如大豆製品、雞蛋、乳製品（牛奶、優格、起司等）、蛋白質飲品等都是良好的蛋白質來源。

建議每隔2至3小時進食一次，以少量多餐的方式補充營養。也可將口服營養補充品納入日常飲食中，增加餐間營養攝取，可快速補充身體所需的熱量、蛋白質及必需營養素。

二、液體補充原則

必須維持體內足夠的水分，注意是否有脫水情況，每日液體攝取量為「體重ｘ40至45毫升」，可補充具熱量及蛋白質的清流質飲品、口服電解質補充液或運動飲料，可補足身體必需的電解質及礦物質，以維持正常生理機能。

新冠患者必須維持體內足夠的水分，可補充口服電解質補充液或運動飲料，補足身體必需的...
新冠患者必須維持體內足夠的水分，可補充口服電解質補充液或運動飲料，補足身體必需的電解質及礦物質。(Getty Images)

三、味覺或嗅覺改變時可以怎麼做

可將食物放冷或放至室溫下再食用；若食物嘗起來有金屬味，可使用塑膠餐具盛裝及進食；若飲品喝起來有酸味或苦味，可加入適量的糖分調整；無味的食物可加入天然辛香料，增加風味。

四、維持體重

體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，必須預防急性期肌肉量流失，對於日後的復元極為重要，應每天量體重，並維持目前的體重為佳。

五、復元及復健期的營養

患者逐漸復元後，宜維持高熱量高蛋白飲食，並搭配運動，能保有抵抗力及減少肌肉流失，有助於恢復日常活動。

肌肉 新冠肺炎 雞蛋

上一則

老年人退化 如何發現與處理吞嚥問題？

延伸閱讀

最新研究：地中海飲食 減少阿茲海默症風險

最新研究：地中海飲食 減少阿茲海默症風險
「新冠確診者五大飲食指引」營養師盼降低醫療量能超載

「新冠確診者五大飲食指引」營養師盼降低醫療量能超載
稀釋血液去除有害因子 或可逆轉衰老

稀釋血液去除有害因子 或可逆轉衰老
50歲後拚「減重」？應該「増肌減脂」才對

50歲後拚「減重」？應該「増肌減脂」才對

熱門新聞

醫師表示如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。(Getty Images)

老人夜尿頻繁 晚上少吃3食物

2021-05-26 02:00
日本內科醫師青木厚認為，維持16小時空腹的習慣，能改善內臟疲勞問題。(ingimage)

1天3餐其實很傷身 醫推「空腹力」教健康斷食

2021-05-23 02:00
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。(記者莊祖銘／翻攝)

53歲婦人頭暈牙痛拔掉5顆牙 竟是腦內長「珍珠」

2021-05-20 02:10
台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：張效煌提供）

麻醉不良反應 心臟名醫膝關節手術吐血休克險死

2021-05-22 02:15
上下樓梯需要強健的腿部力量與穩定且靈活的關節。（本報資料照片）

按摩6穴位 長輩上下樓梯更輕鬆

2021-05-21 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

孩子疑似出現心理問題？專家告訴你該做什麼

2021-05-24 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜