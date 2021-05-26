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超低位直腸癌 3D微創手術保住肛門

王駿杰

台灣一名81歲老婦人罹患超低位直腸癌臨床第三期，傳統手術可能需要將肛門全切除後裝置永久性人工肛門，不過中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科替老婦人安排腹部3D腹腔鏡和超微創手術等，切除直腸後保留肛門，讓家屬十分感激。

醫院大腸直腸外科主任沈名吟指出，老婦剛診斷時腫瘤大約3x3公分，距離肛門不到3公分，透過腹部超微創手術和經肛門的內視鏡手術，可保留肛門，且免除暫時性人口肛門傷口；她先在腹部開5至6個分別0.5到2公分的開口，進行腹腔鏡微創手術，將淋巴血管截斷清除後，將直腸自骨盆腔完整分離。

再使用第二套內視鏡系統，於肛門口環狀切開直腸，並保留肛門外括約肌，完整切除直腸後將腫瘤從肛門取出，然後暫時將健康的腸子末端先外置在肛門外，等腸子和肛門黏合再切除體外腸段，將腸子與肛門縫合在一起，便免除裝置暫時性人工肛門或永久肛門。

這類患者若裝置人工肛門，通常術後生活會有些不便和難以啟齒，因此難免排斥，不過醫界指出，初期要適應、經常洗滌等，確實有點麻煩，但只要照顧得宜，生活就和正常人無異。

沈名吟說，超低位直腸癌定義是腫瘤離肛門口6公分內，非常靠近直腸肛門吻合線，完整的手術切除需拿掉所有的直腸；有將近10%的病人會有腸吻合處癒合不良、糞便滲漏導致腹膜炎的風險。

腫瘤 台灣 中國

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