過馬路速度比換燈號還慢 恐罹「肺動脈高壓」

平日過馬路時如比轉換燈號的時間還慢，要小心是否罹患肺動脈高壓。(Getty Images)

患有紅斑性狼瘡的40多歲鄭小姐，15年前懷孕時呼吸莫名會喘，確診罹患「肺動脈高壓症」，安胎半年才順利生產，所幸及早發現，多年來與此疾病相安無事，醫師表示，喘、咳、血、腫、暈是肺動脈高壓症五大症狀，患有自體免疫疾病的病友，過馬路時速度若比號誌轉換還慢，就應提高警覺。

台灣 高雄榮總肺高壓專業治療中心主任黃偉春表示，肺動脈高壓是指肺動脈平均的壓力超過20毫米汞柱 ，當肺動脈壓力過高，血液無法正常運送，猝死及心臟衰竭的風險就增高。據研究，一般人行走速率約每秒1.2公尺以上，馬路上常見的「小綠人」號誌，轉換燈號的時間約每秒0.8公尺至1公尺，換句話民眾過馬路時如果比換燈號時還慢，且氣喘吁吁，心肺功能就可能有問題。

過敏 免疫風濕科主任呂聆音也說，硬皮症、紅斑性狼瘡、混合性疾病組織或類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，續發肺動脈高壓的機率約5至10％，主要可能與雷諾氏症候群，肺部血管炎或因特殊抗體引發肺部血管內皮細胞活化，血管壁重塑增厚，導致肺動脈阻力與壓力增加有關。

中華民國肺動脈高血壓 關心協會理事長鄭錦昌表示，自體免疫性疾病病人是續發肺動脈高壓的高風險族群，若出現喘、咳、腳腫或昏厥情形，應盡早尋求心臟科的檢查。

黃偉春說，約20年前，肺動脈高壓缺乏有效的治療，近一半病人平均活不到3年，但近年藥物治療突破，高榮團隊收治的肺動脈高壓病人中，約8成平均活過10年，有人甚至與肺動脈高壓共存超過20年。（王昭月）