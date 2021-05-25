男子腹大如懷孕 肚藏「4公斤巨瘤」險要命

陳男腹部巨大腫瘤如懷胎。（圖：台中慈濟醫院提供）

台灣 33歲陳姓男子因胃部不適四處就醫，今年3月下旬確診胃與胰臟中間長一顆20餘公分的腫瘤 ，但因腫瘤太大，醫師認為無法手術切除，希望先化療縮小腫瘤。陳男轉到台中慈濟醫院外科部主任余政展門診詢問第二意見，經比較病歷與檢查，發現短短十多天，壓迫男子胃部的腫瘤已致腹部隆起，宛如將臨盆的孕婦，決定切除重達四公斤的腫瘤。陳男術後一周出院，直說感覺「撿回一條命！」

余政展表示，陳男的腫瘤可能會隨時破裂導致出血，甚至有擴散風險，且腫瘤已經壓迫肺部與腸胃，造成呼吸費力、舉步維艱、胃口不佳並日漸消瘦，影響生活品質。由於陳男年輕，還育有兩名幼兒，儘管動刀難免有高風險，後續照顧也須更用心，但切除腫瘤符合病人最大利益。

陳男太太回憶，家人面對惡疾求神問卜決定日期，余主任擔心拖到時間，會有災難性的後果，雙方還手術時間拉鋸。

余政展與大腸直腸科醫師方佳偉合作花了三個多小時，合併切除部份胰臟跟一段大腸，順利切下近30公分、重達4公斤的腫瘤。陳男太太看見切除的腫瘤，雙腳忍不住發抖，她說「腫瘤厚度、重量等同老公也生了一個小孩，來勢洶洶的病情，想來都覺得太誇張。」

余政展表示，陳男曾於2016年3月罹患少見且惡性度高的「軟組織肉瘤」惡性腫瘤，經切除並接受放射治療，這種腫瘤不常見，也不知道會轉移到那裡；追蹤過程中，2017、2018連續兩年發現肺部小腫瘤都馬上切除。由於罹病機轉複雜，除此次腫瘤原發部位須再藉病理報告確認，還要將檢體送美國 做基因檢測，真正分析病因再用藥治療。