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男子小酌後跌倒癱瘓 竟是頸椎損傷所致

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名60歲周姓男子，下班後與朋友聚餐小酌一番，起身重心不穩跌倒，沒想到這一摔，就失去了意識。朋友立刻將他送至醫院急診，醫師藉由腦部電腦斷層檢查，顯示其無顱內出血等腦中風之情形，待酒意稍退時，周男發現胸口以下完全無知覺，四隻癱瘓，且肛門無法自主收縮。醫師近一步安排核磁共振發現，其頸椎多節退化及頸椎第四至六節脊髓嚴重壓迫損傷，緊急手術後，患者恢復感覺神經，目前仍積極復健復原中。

頸椎受損 多半保守治療可獲得改善

在3C發達的文明時代，頸椎受損早已不是老年人的代名詞。台灣部立南投醫院神經外科蔡佳勳醫師指出，隨著長期姿勢不當導致頸椎退化結構性的改變，起初由輕微症狀（如間歇性的頸部痠疼痛）、手麻至嚴重症狀（如手臂麻痛加劇、四肢無力、下肢僵硬、肌肉痙攣及協調障礙等）；這些症狀在接受保守性治療包含休息、藥物及復健治療後仍可得到良好的改善。

嚴重脊髓損傷 第一時間治療仍可能無法復原

蔡佳勳醫師表示，造成嚴重脊髓損傷的主要原因是外傷(如車禍、高處跌落、被重物壓傷等)，當脊髓瞬間遭受損傷時，受傷部位以下的所有運動及感覺功能恐皆喪失，呈現四肢癱瘓、麻痺、脊髓休克之狀況。此時，需要考慮緊急手術，避免脊髓受到二次傷害，儘早使脫位脊椎復原，而保持脊椎的穩定度。

蔡佳勳醫師也強調，即時於第一時間接受積極手術治療，仍有可能無法完全復原。「超人」克里斯多夫·李維是有名的例子，因騎馬摔傷導致高頸位受傷，頸部以下完全癱瘓，雖然接受積極治療，終身倚靠輪椅，呼吸器並苦於臀部褥瘡。

把握傷後黃金時間 恢復自理功能

脊髓損傷患者除了身體多處功能受損之外，日常生活多需仰賴他人，造成自己與整個家庭很大的衝擊與壓力。蔡佳勳醫師提醒，家庭支持的重要性，把握神經損傷後半年至一年的黃金時期，仍有恢復自理功能的機會。

【延伸閱讀】


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50036


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