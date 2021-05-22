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被小黑蚊叮咬 冰敷、冷水沖可以止癢

王燕華
醫師建議一旦被小黑蚊叮咬不要大力抓搔，最好沖冷水、冰敷止癢。（圖：門諾醫院提供）
醫師建議一旦被小黑蚊叮咬不要大力抓搔，最好沖冷水、冰敷止癢。（圖：門諾醫院提供）

被小黑蚊一叮咬，奇癢無比，醫師提醒，千萬不要持續抓搔，可冰敷或用冷水沖止癢，否則抓得太用力破皮，輕則感染，嚴重還可能導致蜂窩性組織炎。

小黑蚊並非蚊子，屬「蠓科」，是一種吸血昆蟲，俗稱黑微仔、烏微仔、小金剛、黑金剛。蠓類昆蟲分布在世界各地，在台灣主要分布在東部、中部及南部地區，被叮咬後視個人體質，反應程度不同，症狀輕者紅腫發癢，嚴重可能引發過敏

天氣變熱，台灣花蓮小黑蚊幾乎無所不在，戶外活動時，若手腳沒衣服保護而外露，常遭到小黑蚊成群叮咬，一下子腫好多包，奇癢無比。

門諾醫院家醫科醫師黃繩龍說，若被小黑蚊叮咬後覺得很癢，可先以水打顯患部，一來止癢，二來可防止小黑蚊停留；也可用冰塊冰敷、塗抹薄荷油等涼感藥膏，都有暫時止癢效果。

黃繩龍說，被小黑蚊叮咬千萬不要用力抓，若出現嚴重癢及腫痛狀況，或是抓破皮造成感染及嚴重的過敏反應，應趕快就醫，由醫師開立含抗組織胺的口服藥，或有類固醇成分的外用藥塗抹治療，避免細菌感染引發蜂窩性組織炎或留疤。

醫師表示，小黑蚊不是蚊，噴抹防蚊液效果不大，建議外出時盡可能穿著長褲或長袖，較能有效阻擋小黑蚊的攻擊。

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