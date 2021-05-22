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口腔癌術後照護 留意管路、小心積痰

歐陽芸╱台大醫院護理部護理長
口腔癌治療方式以手術為主，手術分頸部廓清術與皮瓣顯微重建術兩階段。(Getty Images)
口腔癌治療方式以手術為主，手術分頸部廓清術與皮瓣顯微重建術兩階段。(Getty Images)

口腔癌是頭頸部最常見的癌症之一，治療方式以手術為主，輔以化療、放療及標靶治療等。手術分頸部廓清術與皮瓣顯微重建術兩階段。整個手術目的為修補缺損，保留功能，恢復外觀，手術時間平均約需8至12小時。

頸部廓清術是將腫瘤病灶及周圍淋巴組織切除乾淨，但常會出現無法直接縫合的組織缺損，包括口腔黏膜、口外皮膚、骨頭、食道等，必須接續以皮瓣顯微手術將病患身上某部分組織，連同其供應組織的血管一起取下，再移至身上需要重建的部位。常見的自體組織來源為前臂皮瓣、大腿皮瓣、小腿骨皮瓣等，以同側大腿居多，取皮處的傷口會自然癒合，補皮處的傷口則會打上石膏固定。

取下來的皮瓣需經由顯微手術縫合血管才能存活，術後需保持固定姿勢平躺7天，頭頸不可搖晃，也不可睡枕頭，頭兩側以沙袋固定，以免縫合的血管因扭曲、壓迫而栓塞；若血管塞住，則須再進行血管探查或重接血管等重建手術。術後約5至7天才可拆除石膏及換藥，並依醫囑漸進式活動。

術後病人會進加護病房觀察2至3天，穩定後轉一般病房觀察。在病房中，需24小時看護病人，病人身上有多個管路及引流管，包括鼻胃管、導尿管、氣切管、傷口引流管、中心靜脈導管等，建議照護者務必留意管路情況，以避免病人自拔或滑脫。

長時間手術容易造成肺塌陷囤積痰液，術後應盡力咳痰，若有痰音而無力咳痰，可通知護理師抽痰，以避免肺炎的發生。而菸、電子菸及二手菸都會讓血管收縮，導致手術失敗，因此，主要照顧者不可抽菸，身上亦不可有菸味。

術後平躺7天，是病人最難熬的過程，需要家屬多給予心理支持和鼓勵，醫護人員也會在術前給予病人及家屬詳細的說明及衛教，並在術後給予細心的照護。

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