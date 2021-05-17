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噩夢連連、汗濕枕套？當心「前期帕金森氏症」惹禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位59歲女性，常被噩夢嚇醒，發現枕頭套被汗濕，身上卻不流汗，看過很多科別的醫師，仍無法改善。而當患者走進診間，醫師發現，其表情平淡，連眨眼都顯得不自然，請她做雙手的食指和拇指快速碰觸動作，標準每五秒要十五次以上，她才十次；在平舉雙手，右手有非常微小的顫抖，再進一步做多巴胺核子醫學掃瞄，發現其成對的基底核影像不對稱，確診是罹患前期帕金森氏症。

前期帕金森氏症表現多樣 提早治療防惡化

澄清醫院中港院區神經內科主任葉守正表示，該患者所出現噩夢連連、頭汗症、口乾舌燥等症狀，顯然不是自體免疫問題的休格蘭氏症候群乾燥症，而是神經退化所引起的乾燥症，而頭汗症是因身體不出汗的代償現象，汗水集中往頭部才會汗濕了枕套，不是因惡夢而嚇出冷汗，而前期帕金森氏症也會表現出乾燥症的症狀，是由於自律神經退化，要詳細鑑別診斷才不會發生誤診。

前期帕金森氏症 應多攝取抗氧化食物

葉守正主任指出，該病人的帕金森氏症被提前診斷出來，可以更早做防止進一步惡化的治療，如果未能在前期發現，約兩年後就會出現休息時手抖、走路變慢甚至有駝背的情形。

對前期帕金森氏症的治療，除吃藥外也鼓勵患者多運動和攝取抗氧化食物，如綠花椰菜、菠菜等深綠色蔬菜，富含β胡蘿蔔素的海苔海帶、小番茄、胡蘿蔔等。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50013

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