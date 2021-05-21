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手腕扭傷？痛1年 竟是舟狀骨骨折

王昭月
婦人爬山時跌倒用手撐地，造成舟狀骨骨折誤以為扭傷，疼痛長達一年多才找出原因。(記者王昭月／翻攝)
婦人爬山時跌倒用手撐地，造成舟狀骨骨折誤以為扭傷，疼痛長達一年多才找出原因。(記者王昭月／翻攝)

台灣一名年約40歲左右的婦人因爬山時跌倒，直覺用手撐地，結果左手腕疼痛長達一年始終沒有好轉，後來輾轉到一家脊椎外科醫院求醫，檢查竟是舟狀骨骨折，經非侵入性的水介質震波治療約六周，所幸癒合良好。

舟狀骨骨折 不容易檢出

收治婦人的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬說，舟狀骨如果沒有明顯移位，出現骨折時並不容易被判斷，因此常誤為是單純手腕扭、挫傷，如果沒經過詳細的X光檢查，加上醫師的經驗法則綜合判斷，很容易輕忽治療。

楊椒喬表示，這處骨頭血液供應不佳，容易骨折且不易癒合，長期下來會疼痛不適，影響日常作息，甚至影響關節活動度。一般的治療方式，可使用護具固定，等待骨折自行癒合，不過長時間的固定，恐會有肌肉萎縮、關節僵硬及骨質疏鬆的風險，須另安排3到4個月復健，確保手部功能健在。

護具或手術 治療時間長

如果選擇手術，則須使用螺釘復位及固定，部分患者可能須加上骨移植，復元時間也約需2到3個月，術後並須使用護具保護腕部約1個月。

楊椒喬說，兩種治療方式都很耗時，患者也可考慮接受非侵入式的水介質震波治療，連續6周，每周接受3000發震波，經X光追蹤，骨折病患多半癒合良好，疼痛也減輕。且骨折癒合的時間縮短，復健時間就愈短，影響手部功能的程度也愈少。

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