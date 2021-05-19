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兒童盯手機成癮 別錯過「6歲前」黃金治療期

記者賴香珊／綜合報導
不少家長習慣拿手機給孩子玩，以達到安撫目的。（本報資料照片）
不少家長習慣拿手機給孩子玩，以達到安撫目的。（本報資料照片）

不少家長習慣用手機安撫孩子，但醫師警示，嬰幼兒時期過度接觸手機，恐造成發展遲緩，呼籲勿讓孩童使用，並提醒，0至3歲是大腦發展及自然學習關鍵期，需要的是陪伴及對話，若發現孩子有「手機兒」現象應盡量在6歲前就醫矯治。

台灣南投埔里基督教醫院指出，過去發展遲緩兒評估多為生產時有神經損傷或重症等相關病史，近兩年卻也從足月順產、無顯著異常的出生史的嬰幼兒發現發展遲緩情形，問診後確認，該狀況無城鄉差距，而是嬰幼兒時期斷續給予手機安撫造成。

埔基小兒神經科主任趙文崇說，這類型的「手機兒」多半肢體活動正常，卻不愛跟他人互動，也不太會講話，除了手機，不會堅持想獲取想要的物品、沒啥好奇心、注意力不集中且易被轉移，做任何事接觸一下就沒興趣，更別說探究把玩。

經詢問發現，多數手機兒父母或爺奶見孩子哭鬧或忙碌時就拿手機安撫，其實這種作法對嬰幼兒發展是大忌，趙表示，0至3歲是嬰幼兒大腦發展及自然學習關鍵期，孩子需要大人陪伴對話，並透過名詞或指令，甚至周遭環境聲響建立認知。

不少家長誤以為孩子對手機影像很有反應能協助認知，實際上，嬰孩不明白其中涵義，只是被螢幕中豐富的顏色及聲音給吸引，同時降低對外在環境關注度，而在大腦發展期間長時間覺得外在環境與我無關，反而造成學習障礙導致發展遲緩。

不過，趙也強調，依賴手機安撫嬰幼兒造成發展遲緩程度，以及對孩童後續人格發展影響還需進一步研究確認；但，若發現嬰幼兒行為與「手機兒」問題類似或符合，仍建議及早尋求專業醫療協助，盡量把握在6歲黃金治療期前進行矯治。

趙文崇說，6歲以前的神經可塑性強，雖不及0至3歲的自然學習吸收期，但仍有很大治療空間，只要透過醫療、家庭及學校三方配合完全避免使用手機，並加強親師生及同儕間雙向學習互動，通常在3至5個月間就能回歸學習正軌。

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