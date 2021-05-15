沒性慾險被離婚 竟是「男性更年期」惹禍

(取材自健康醫療網)

台灣一名50歲陳姓男子，近期發現體力每況愈下，以前喜歡從事的戶外運動，以及跟妻子每週都會有的性愛，現在也都意興闌珊，這不僅讓他肚子肥了一圈，還因為不跟妻子性愛而夫妻吵架，最後妻子鬧到離婚，才驚覺事態嚴重，趕緊前往醫院尋求醫師協助，檢查後才發現原來是因為睪固酮低下，也就是俗稱「男性更年期」惹的禍，經治療後現已獲得改善，夫妻倆才又重獲性褔。

更年期非女性專利 男性也會有

馬偕醫院泌尿科主治醫師李致樵醫師表示，「更年期」並非是女性才有，其實男性也會有，通常在35歲過後，睪丸分泌的男性賀爾蒙（睪固酮）會逐年下降，初期對男性身體並不會有影響，但隨著睪固酮濃度下降至低於400ng/dl時，就會開始影響性慾，低於250ng/dl時，即稱為睪固酮低下。

李致樵醫師也指出，睪固酮低下的男性通常會有一些症狀，在生理上容易疲勞、做事提不起勁、熱潮紅或甚至性慾減退，在心理上面可能就會有容易焦慮、憂鬱及易怒。



睪固酮補充療法 改善男性更年期症狀

李致樵醫師表示，目前「男性更年期」在治療上，以睪固酮補充療法為主，治療的選擇上有口服膠囊、外用凝膠及針劑，其中口服藥物作用快，但肝功能異常者無法使用；外用凝膠方便，只要塗抹於皮膚上就能吸收，但要注意使用後，要避免接觸女性及小孩；針劑則有分3週及3個月施打一針的劑型。

李致樵醫師也補充，目前睪固酮補充療法，需要使用3到6個月才會有明顯的改善，因此患者千萬不要自行停藥，應該遵照醫師的指示，才能盡快改善男性更年期症狀。



延緩男性更年期 從良好生活做起

李致樵醫師表示，雖然「男性更年期」屬於正常生理現象，但其實可以透過勤運動刺激睪丸，增加睪固酮的分泌，並且不要讓身材過胖 ，來降低女性荷爾蒙的分泌，都能有效延緩睪固酮降低，但如果發現以上行為療法沒有改善的話，最好還是儘速就醫，由專業的泌尿科醫師協助，才能重獲好的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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