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感冒初期 食療可緩解

陳詩婷
感冒不用急著看醫師，可以經由食療減輕症狀。(Getty Images)
感冒不用急著看醫師，可以經由食療減輕症狀。(Getty Images)

李先生因糖尿病前期來掛營養門診，他的黑眼圈很深、鼻音很重，因穿太少著涼感冒了，剛開始流鼻水、喉嚨痛，幾天後演變成咳嗽，痰變成黃色，半夜咳到難以入眠。

絕大多數人感冒都由流鼻水跟喉嚨痛開始，這是因為鼻腔跟喉嚨是人體接觸細菌病毒的第一道防線，這時如果沒有趕緊將病毒消滅，以及做好保暖的動作，病毒會悄悄入侵我們的支氣管跟肺部引起咳嗽，感冒會拖得更久。

其實，感冒不用急著看醫師，可以經由食療減輕症狀。我建議李先生一天三餐可擠金桔或檸檬汁，連皮一起加熱水熱熱地喝，喝了3天後，他的喉嚨痛跟流鼻水症狀就好轉，半夜也比較不咳，能一覺到天亮。

3類型感冒自療方法

1、受寒型

如果是不小心受寒而感冒，像是穿太少、吹冷氣、淋雨、運動或泡澡後沒有立即擦乾吹到冷風等狀況，容易引起發燒，出現畏寒、無力、虛弱，別緊張，這是身體自動的排寒反應，只要讓身體出汗，就能自動退燒了。

建議可吃蔥白粥或喝薑茶，讓身體發熱；也可以用老薑粉混熱水，泡個腳，蓋上厚厚的被子休息，讓身體出汗，逼出寒氣，燒才退得完全，就能痊癒了。

2、喉嚨痛型

喉嚨痛是身體發炎的感冒症狀，因為喉嚨鼻腔發炎，吞口水會刺痛，吸到冷風會不適，建議喝熱金桔或檸檬水，因為金桔或檸檬的皮富含類黃酮，可以幫助消滅病毒及細菌，且類黃酮在熱水裡釋放的有效成分會更多，所以，出現喉嚨痛時，可以照三餐喝金桔熱水，要帶皮喝，趁此時把病毒消滅，不要擴散到支氣管。

此外，平時戴口罩（睡覺時也戴）、圍上圍巾、吹風機吹喉嚨等方法，能讓喉嚨保持暖和，很快就能改善喉嚨痛症狀。

3、咳嗽症狀型

如果出現咳嗽，代表病毒已經入侵到支氣管或肺部了，肺腔感覺緊緊的，有時伴隨胸悶，深吸一口氣更會想咳嗽，還會有膿痰現象，尤其清晨4、5點時咳得特別厲害。建議喝熱金桔或檸檬水，也可以緩解咳嗽。

還可以拍打肺經，直接拍打胸腔跟鄰接肩膀的凹陷處，通常有咳嗽症狀的人，拍打此處會咳得更厲害，因為咳嗽是人體排出寒氣、病毒的自然管道，多拍多咳，將痰排出，搭配喝熱金桔或檸檬水，很快能改善。(作者為台灣康寧醫院營養師)

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