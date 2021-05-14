異物進眼睛先別揉 醫師教你外傷急救技巧

(取材自健康醫療網)

眼睛飛進小沙子、被肥皂水眼睛刺痛，忍不住想要馬上揉眼睛，但揉眼睛小心眼角膜會受傷，儘管大多數眼外傷是輕微的，究竟該如何安全地清除眼中的刺激物？根據克里夫蘭醫學中心，眼科醫生Peter McGannon，提供以下指引。

異物進入眼睛

McGannon博士說，「無論是沙粒，睫毛還是其他細小物體，本能可能是揉眼睛，但不要這樣做。」因為揉眼睛很可能會擦傷角膜，比較建議的方法是，隨眼淚刺激異物流出，或者用清水或無菌生理食鹽水沖洗眼睛。如果疼痛持續存在，請尋求醫師的幫助。

眼睛飛濺化學物質

當濺入眼睛時，工業化學品和某些家用清潔劑時，您可能需要睜開眼睛，先用清水或生理食鹽水沖洗，並立即就醫，以確保沒有發生嚴重的損傷。McGannon博士說，如果你平常使用化學藥品或者家用清潔產品時都應該戴上護目鏡。

眼睛受到撞擊

如果眼睛在比賽中受到其他外力撞擊時，McGannon博士說，輕輕地將冰袋貼在眼睛上，注意不要施加任何壓力，並保持頭部直立，以減少腫脹的可能。

眼部被刺傷

如果眼部受到穿刺時，請勿試圖沖洗或去除眼中的任何東西，並避免揉搓眼睛。McGannon博士說，「可以用堅硬的圓形物體覆蓋眼睛，以保護眼睛免受到額外擦傷，用膠帶黏貼好，並立即送至最近的急診室進行檢查。

眼睛或眼皮周圍有切傷

McGannon博士說，除非眼睛周圍的皮膚切傷非常小，否則這種損傷需立即就醫。此時，請勿嘗試洗眼睛，你可以做的是用乾淨的布或無菌繃帶在貼在受傷的部位上，而且應避免使用蓬鬆的棉布材料，因為很可能會黏在該區域並引起疼痛感。

配戴護目鏡 護眼不受傷

McGannon博士說，採取謹慎方式能夠保護眼睛和安全，「針對特定活動能保護眼部，預防某些嚴重的眼睛外傷。」他建議可以在體育活動、除草、化學藥品、家用清潔劑、裝修工程等狀況下時，配戴護目鏡，給眼睛多一層保護。

參考資料：Don’t Rub It! First Aid Tips for 5 Eye Irritants + Injuries

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50032

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