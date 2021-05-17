我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

發炎性腸道疾病難確診 常被誤為腸躁

黃安琪
發炎性腸道疾病（IBD）常常被誤以為是「腸躁症」。（本報資料照片）
發炎性腸道疾病（IBD）常常被誤以為是「腸躁症」。（本報資料照片）

一位18歲的年輕人，拉肚子、腹痛好幾個月，以為只是面臨大考久坐、壓力大，一就診檢查，竟然被告知要立刻開刀，歷經快兩年的時間，才確診是發炎性腸道疾病（IBD）中的其中一型「克隆氏症」。

經過長期診斷才能確診的案例並不少見，台灣腸治久安協會會長楊式光的兒子有同樣的遭遇，他也因此成為照顧者，並在2019年成立台灣腸治久安協會，希望幫助更多病友及家屬。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源表示，發炎性腸道疾病（IBD）分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎，與人體免疫系統失衡、基因等有關，此疾病在各年齡層都會發生，但是多發生在20歲到30歲左右的年輕人及60歲以上的民眾，病人以男性居多。

近年來在亞太國家，包括台灣則發現病人有逐年增加的趨勢，研究顯示與飲食西化、壓力、抽菸有關。因為初期症狀多為腹瀉、腹脹、腹痛等，常常被誤以為是「腸躁症」，除非是因為疾病併發症有急性症狀發作就醫，才會提早被發現，否則患者常常反覆就醫，待確診時往往已相對嚴重。

王鴻源說明，雖然確診不易，但還是有機會可以及早發現接受治療。發炎性腸道疾病的病程發展像「肝炎三部曲」，初期發炎如未做有效治療，往往變成慢性發炎；如果慢性發炎時仍輕忽治療，就有較不可逆之併發症發生，如腸壁纖維化、狹窄、穿孔、腹內膿瘍等，甚至發生癌變。

針對疾病初期發炎，通常會透過傳統的藥物治療如類固醇、5-ASA等控制症狀。針對病情較嚴重或是傳統藥物治療後病情仍未能妥善控制的病人，目前還有生物製劑等藥物可以在醫師評估後使用。

台灣 併發症

上一則

噩夢連連、汗濕枕套？當心「前期帕金森氏症」惹禍

下一則

漢方對症 川芎能促進血行、緩解頭痛

延伸閱讀

專家：一夜好眠 可增免疫力

專家：一夜好眠 可增免疫力
骨盆腔炎怎治療 想把細菌殺乾淨 抗生素療程要做完

骨盆腔炎怎治療 想把細菌殺乾淨 抗生素療程要做完
口唇發炎病因很多 應對症下藥治療

口唇發炎病因很多 應對症下藥治療
得「仙女病」20歲川女：夢想能好好吃飯

得「仙女病」20歲川女：夢想能好好吃飯

熱門新聞

營養師程涵宇提供增強免疫力飲食方法。圖／程涵宇提供

增強免疫力 營養師：這些食材很有效

2021-05-13 15:47
(取材自健康醫療網)

沒性慾險被離婚 竟是「男性更年期」惹禍

2021-05-15 01:03
大番茄是蔬菜，小番茄是水果，營養價值都很高。(Getty Images)

減肥控糖…大小番茄差很大 吃錯熱量差1倍

2021-05-12 02:00
(取材自健康醫療網)

異物進眼睛先別揉 醫師教你外傷急救技巧

2021-05-14 01:32
高纖食物在這裡

多吃2種纖維 預防大腸癌 降低膽固醇

2021-05-16 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

2021-05-10 01:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞