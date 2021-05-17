發炎性腸道疾病難確診 常被誤為腸躁

發炎性腸道疾病（IBD）常常被誤以為是「腸躁症」。（本報資料照片）

一位18歲的年輕人，拉肚子、腹痛好幾個月，以為只是面臨大考久坐、壓力大，一就診檢查，竟然被告知要立刻開刀，歷經快兩年的時間，才確診是發炎性腸道疾病（IBD）中的其中一型「克隆氏症」。

經過長期診斷才能確診的案例並不少見，台灣 腸治久安協會會長楊式光的兒子有同樣的遭遇，他也因此成為照顧者，並在2019年成立台灣腸治久安協會，希望幫助更多病友及家屬。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源表示，發炎性腸道疾病（IBD）分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎，與人體免疫系統失衡、基因等有關，此疾病在各年齡層都會發生，但是多發生在20歲到30歲左右的年輕人及60歲以上的民眾，病人以男性居多。

近年來在亞太國家，包括台灣則發現病人有逐年增加的趨勢，研究顯示與飲食西化、壓力、抽菸有關。因為初期症狀多為腹瀉、腹脹、腹痛等，常常被誤以為是「腸躁症」，除非是因為疾病併發症 有急性症狀發作就醫，才會提早被發現，否則患者常常反覆就醫，待確診時往往已相對嚴重。

王鴻源說明，雖然確診不易，但還是有機會可以及早發現接受治療。發炎性腸道疾病的病程發展像「肝炎三部曲」，初期發炎如未做有效治療，往往變成慢性發炎；如果慢性發炎時仍輕忽治療，就有較不可逆之併發症發生，如腸壁纖維化、狹窄、穿孔、腹內膿瘍等，甚至發生癌變。

針對疾病初期發炎，通常會透過傳統的藥物治療如類固醇、5-ASA等控制症狀。針對病情較嚴重或是傳統藥物治療後病情仍未能妥善控制的病人，目前還有生物製劑等藥物可以在醫師評估後使用。