「止痛藥」不能亂吃 別忽視疼痛帶來的警訊

（圖：健康醫療網提供）

疼痛，對現在人來說可能是一個很常見的狀況，不論是肌肉 痠痛，更或者是跌打損傷等等，許多人可能抱持著去藥局買止痛藥吃，或者是吃普拿疼的想法，但止痛藥真的可以這樣吃嗎？

什麼是止痛藥？

臺北市立聯合醫院仁愛院區藥劑科藥師林威廷說，止痛藥有分為單純止痛、非固醇類消炎止痛藥(NSAID)及嗎啡類止痛藥。所謂的單純止痛就是指普拿疼，不具有消炎效果，雖然市面上相當容易取得，但需要注意一天的劑量不能吃超過8顆（4000毫克），否則會有肝毒性的狀況發生。非固醇類消炎止痛藥大多都是處方藥，均需要醫師的處方才能獲得，所以通常不會有濫用的問題，另外需要注意此類藥品較容易有藥物過敏 情形，如果有發生過敏的狀況需要記得是哪一顆藥品，之後醫師才不會再次開立相同的藥品導致過敏狀況發生。嗎啡類止痛藥通常用於癌症 相關的病人，一般來說沒有管道可以隨意取得，也因為此類藥品副作用較強烈，一般不建議民眾隨意使用。

隨意吃止痛藥可以嗎？

疼痛可能是身體發出的警訊，如果只認為是痛而已而濫用止痛藥的話，很可能會錯過疾病的治療時間，導致病程拖延狀況發生。所以如果有疼痛情況，還是需要去看醫師，請醫師診斷之後開立合適的止痛藥。

哪些族群需要留意止痛藥的使用？

林威廷指出，大部分是年長者或年幼者需要注意，孕婦在使用非固醇類消炎止痛藥時也需要注意，在懷孕20周以後使用可能會對胎兒的腎臟有所影響，甚至導致胎兒死亡。另外，有些消炎止痛藥內含有磺胺類成分，如果對磺胺類成分過敏，或患有蠶豆症的患者不能夠使用，所以如果是上述族群，止痛藥還是不要隨意自行使用比較保險。

【延伸閱讀】

「不掀瓣」、「零接觸」近視雷射成趨勢 專家籲做好術前評估

8旬罹高風險轉移性攝護腺癌，該治療嗎？ 醫師這樣說！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50018

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw