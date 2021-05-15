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年輕人也要顧心 醫師籲：心臟健檢避猝死憾事

蕭羽耘
年輕人英年早逝總讓人惋惜，振興醫院院長魏崢認為許多人的病症發現太晚，導致難以挽回，呼籲接受心臟健檢。（圖：振興醫院提供）
年輕人英年早逝總讓人惋惜，振興醫院院長魏崢認為許多人的病症發現太晚，導致難以挽回，呼籲接受心臟健檢。（圖：振興醫院提供）

每當年輕人與偶像明星英年早逝總讓人惋惜，他們年輕力壯、體態標準，甚至平時也注重運動飲食，卻突然猝死。台北振興醫院院長魏崢行醫逾40餘年，他認為許多人的病症發現太晚，導致難以挽回，尤其不少心臟疾病在發病前沒有症狀，呼籲心臟健檢。

猝死絕大部分都跟心臟和血管的疾病有關，例如心肌梗塞、心肌肥厚、瓣膜狹窄、心率不整、動脈先天異常、主動脈剝離、動脈瘤破裂等。

傳統磁振造影成像品質待加強，檢查耗時較久，甚至有時需要受檢者配合長時間吸閉氣達80次。這導致許多受檢者無法完全配合檢查，如重聽、不容易長時間閉氣的老年人、心衰竭病患、無法配合口令的兒童等。而現在也有發展為不用數度閉氣，也能揪出心臟病變的磁振造影。

魏崢指出，原理是儀器可偵測患者呼吸，受檢者即使無法配合吸氣、閉氣指令，也能完成檢查。受檢者不需黏貼胸部心臟電極片或戴上呼吸綁帶，儀器可感知受檢者內部器官解剖結構而自動定位，感知受檢者呼吸、心跳等，自動調整掃描條件，獲得最佳檢查影像。

振興醫院副院長殷偉賢表示，以往許多心臟檢查都有輻射劑量，如心臟電腦斷層和核子醫學的心肌灌注檢查，無法做為普遍的篩檢性檢查，很多無症狀的隱藏性患者，就這樣被忽略而錯失醫療時機。

猝死 心臟病 篩檢

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