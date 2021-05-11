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在家腹膜透析洗腎 減少出入醫療院所感染風險

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
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受到新冠肺炎影響，許多洗腎患者為了減少出入醫療院所被感染風險，皆改採以腹膜透析治療。台灣亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志解釋，腹膜透析就是利用腹部腸繫膜上的微血管，在腹膜腔中注入透析藥水，以擴散作用進行水分移除與毒素清除的動作，患者只需在家中就可以執行，能大幅減少院內染疫風險。

腹膜透析操作簡易 提高患者生活品質

以腎臟科醫師最常處理的臨床治療「透析」而言，分為血液透析與腹膜透析兩種，一旦新冠肺炎患者需要執行血液透析時，就得先採以接觸、飛沫隔離措施，耗費大量人力，甚至若同時需要治療其他非感染的病人，也會使醫療人員處於感染風險環境。陳虹志表示，相較腹膜透析具備高生活品質、高隱私、操作簡易等優勢，因此大幅降低相對暴露在環境致病菌與病毒的機率。

腹膜透析能保護殘餘腎功能 降低急性肺水腫風險

陳虹志醫師說明，經比較血液透析與腹膜透析兩者的死亡率、感染率、心血管併發症，並無明顯差異，且因腹膜透析採漸進式的方式，用於心衰竭與心血管疾病患者身上，能有助降低血液透析中導致的低血壓、抽筋等不適症狀，加上腹膜透析能有效保護殘餘腎功能，大幅降低者併發急性肺水腫與高血鉀的機率。

讓腎友擁有生活好品質　腹膜透析洗腎新選擇

此外，自主腹膜透析的機器目前也能透過雲端化實行遠端調整透析參數，並觀察透析狀況。陳虹志醫師強調，腹膜透析能使洗腎患者擁有較好的生活品質與較低的住院率，可望提供給更多患者新的選擇。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49982

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