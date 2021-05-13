57歲竟泌乳 她頭痛、視力模糊才發現腦瘤

黃啟訓解釋腦下垂體腫瘤大多是良性。（記者蕭羽耘／攝影）

台灣 一名57歲婦女兩側乳頭疑似有泌乳現象持續一年多，因病況難以啟齒便擱置不管，直到近期頭痛、伴隨視力模糊才就醫，發現腦下垂體有直徑三公分腫瘤 ，全是「泌乳激素」惹的禍。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，患者除上述症狀外，有兩側視野缺損現象，經視覺神經傳導（VEP）檢查發現異常阻斷，血液檢查泌乳激素超過300ng／ml，遠高於正常值8ng／ml，腦部核磁共振檢出，腦下垂體有直徑三公分的「泌乳激素腫瘤」，壓迫視神經交叉。

黃啟訓指出，腦下垂體位於大腦底部中心處，直徑不到一公分，分泌多種的荷爾蒙，包含泌乳激素、性激素、促甲狀腺激素等，所有製造激素的細胞都可能形成腫瘤細胞，而腦下垂體腫瘤約占腦瘤的10%至15%，其中以「泌乳激素腫瘤」最常見，主要好發於中年婦女、成人，發病原因不明。

此外，泌乳激素腫瘤還會造成不孕現象，黃啟訓說，當腫瘤直徑大於1公分時，醫學上稱為「巨泌乳激素腫瘤」，容易導致視神經壓迫以及阻塞性腦水腫。如果患者出現頭痛、眼球脹痛及視力模糊現象，但未及時手術治療者，嚴重時會危及生命。

黃啟訓提醒，腦下垂體腫瘤大多是良性，並不會轉移到其他器官，但影響人體許多重要內分泌功能，且壓迫腦部其他正常組織，需提高警覺。