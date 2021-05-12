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ERCP取膽管結石 年逾8旬老婦免開刀

邱瑞杰

台灣一名老婦人前往衛生福利部基隆醫院就醫，診斷為膽結石引起急性膽管炎。一般治療膽結石會建議切除膽囊，老婦人的膽結石已掉入膽管，肝膽腸胃科醫師張可斌以內視鏡逆行性膽胰管造影術，自總膽管取出結石，讓她免去承受動手術的皮肉痛苦。

張可斌指出，膽結石是由膽汁裡面的膽固醇、膽色素、鈣質、蛋白質及少量脂肪酸等物質組成，好發於女性、中老年人或有家族病史民眾。膽結石若未停留在膽囊，掉入膽道、卡住膽管，甚至讓膽汁無法順利排出，易引發膽管炎、膽囊炎或胰臟炎。

這名求診婦人年過8旬，一開始常覺得腹部右上方悶痛，有時候還會痛到後背、甚至肩膀。不久尿液漸漸轉為深褐色及猶如紅茶般的色澤並發燒後，家人趕緊送她到基隆醫院就醫。

醫師治療膽結石通常建議切除膽囊，手術分傳統開腹、腹腔鏡兩種。張可斌考量患者上年紀，評估相關病症後，決定執行內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP），準確找出結石位置，並針對病灶處置，成功取出結石，不適症狀明顯改善並出院。

衛福部基隆醫院肝膽腸胃科團隊在副院長羅景全帶領下，去年底引進ERCP相關設備，期望提升大基隆地區民眾就醫方便性，目前已成功完成膽道支架置放引流、氣球擴張、膽管取石等十幾個病例。

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