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視野變小、頭痛 竟是腦下垂體腫瘤出血惹禍

余采瀅
台灣豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，致腫瘤內部出血或是梗塞狀況。(台灣豐原醫院提供)
台灣豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，致腫瘤內部出血或是梗塞狀況。(台灣豐原醫院提供)

47歲吳姓婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂體腫瘤出血，立即安排開刀，採內視鏡經蝶竇手術 ，術後配合高壓氧治療，視力逐漸恢復，兩周後病人已能自行走路並出院。

台灣衛福部豐原醫院神經外科醫師姚春安表示，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤與血管生長出現了問題，導致腫瘤內部出血或是梗塞狀況，而腦下垂體腫瘤中風後壓力會上升，造成周圍正常組織更嚴重壓迫，病患需緊急處置。

姚春安說，腦下垂體腫瘤通常為良性腫瘤，須手術完全摘除，以防止復發及減壓。目前手術方法以經蝶竇路徑為主，經由口腔或鼻腔進入蝶竇再到腦下垂體窩，用顯微鏡看到腫瘤，可安全又有效摘除腫瘤，並對視神經、視交叉、海綿竇等附近的組織減壓，術後視野往往會進步，視力也可獲改善。

豐原醫院眼科醫師呂姿瑢表示，視力模糊或視野缺損，可能是因眼球本身疾患，如眼角膜，水晶體，視網膜，黃斑部等異常、視神經傳導路徑病變或腦部視覺區問題，因此若有視力症狀應盡早就醫，對症治療。

呂姿瑢強調，民眾可以從日常生活中自我檢查，像是當看東西時的清晰度不佳，需注意視力問題；另短時間內發生有莫名未注意的行車碰撞或走路莫名跌倒碰撞的頻率增加時，需注意是否視野受損情況，年滿40歲民眾建議於健康檢查時需例行性的做視力、視野、眼壓檢查。

吳姓婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂...
吳姓婦人最近視力模糊、視野變小且頭痛，到醫院進行腦部核磁共振掃描攝影，發現腦下垂體腫瘤出血。(台灣豐原醫院提供)

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