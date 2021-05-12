眼睛乾癢、充血竟罹癌致死 隱眼族小心

眼科醫師洪啟庭(右)提醒，眼睛紅癢不能輕忽。(記者王昭月／攝影)

眼睛常紅癢、乾澀，千萬別輕忽，小心是甲狀腺眼睛病變，嚴重罹患甲狀腺癌。一名45歲女性以為是結膜炎，點眼藥水沒好轉，後來竟確診罹患甲狀腺癌，並轉移為肺癌，於今年初過世。

SLK易併發其他全身疾病

台灣 輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭提醒，配戴隱形眼鏡清潔不當，也易誘發「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」，但很多人不知這類疾病會合併類風濕性關節炎，與葛瑞夫茲氏病等全身的疾病，甚至可能演變成甲狀腺癌後轉移成肺癌而死亡。

雙眼常激癢充血及乾澀

洪啟庭說，這名新住民來台20年，雙眼常激癢、結膜充血、眼球乾澀，在裂隙燈下檢查發現，雙眼結膜布滿紅血絲，眼瞼板結膜也充血，淚液試驗中則發現罹患乾眼症，脖子也異常腫脹。

洪啟庭指出，進一步抽血檢查她的甲狀腺功能指數 ，發現有甲狀腺機能亢進問題，確診是罕見的「上部邊緣角局結膜炎（SLK）」，後來病患治療4至6周，眼疾獲得控制。

不料，最近才知該名婦人因沒定期服藥回診複查，導致演變成甲狀腺癌，並轉移肺癌，不幸病故。

患者女性為男性的5倍

洪啟庭表示，根據文獻報告，上方邊緣角結膜炎合併的甲狀腺病變都是輕微的，SLK致病原因不明，隱形眼鏡族群因長時配戴或清潔不當容易誘發，患者年齡層20歲到60歲都有，女性為男性的5倍。建議民眾一旦眼睛發紅，務必找專業專業眼科協助。