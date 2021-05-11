我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

男性勃起障礙勿亂服壯陽藥 恐導致症狀惡化

江良誠
泌尿科醫師李昇平建議，男性勃起障礙應避免亂服不明壯陽藥，以免惡化甚至危及健康。（圖：南投醫院提供）
泌尿科醫師李昇平建議，男性勃起障礙應避免亂服不明壯陽藥，以免惡化甚至危及健康。（圖：南投醫院提供）

為了挽救「性福」又不敢就醫，許多男性常購買不明來源壯陽藥，反而導致症狀惡化甚至危害健康。台灣南投醫院泌尿外科醫師李昇平醫師說，造成男性勃起障礙的因素相當複雜，高血壓、高血脂、糖尿病、壓力、抽菸、藥物或是賀爾蒙等多種問題導致，只要不避諱就醫，經醫師對症治療，還是可改善性功能障礙。

勃起功能障礙是男性難以啟齒的問題，但不避諱就醫，在醫療人員評估討論，依個別狀況治療後，可以大幅改善。南投陳姓退休公務員因為無法維持勃起，原本安慰自己年邁打算就此放棄性生活，但在妻子的鼓勵下，至南投醫院接受線性震波治療療程，已恢復幸福美滿的夫妻生活。

南投醫院引進線性震波治療，非侵入性的治療，利用低能量的震波來促進血管新生，幫助血液循環，改善血流量與流速，進而增加勃起功能與硬度。通常療程是每周一次，持續六周，依據患者的體質與病況而有不同程度的改善。

關於勃起功能障礙，李昇平鼓勵民眾不要害怕就醫，在經由專業醫師評估與治療後，往往可以得到理想的改善方式。除了接受治療，三高等慢性病穩定控制，戒菸酒等危險因子、搭配減重、規律運動，養成良好的生活型態都是提升性福重要的關鍵。

高血壓 台灣 三高

上一則

專家觀點／好「心」不一定好「肝」 一定要「超」一下

延伸閱讀

婦左肩肌腱鈣化 震波治療解痛

婦左肩肌腱鈣化 震波治療解痛
荸薺加蔥煮湯排結石？

荸薺加蔥煮湯排結石？
每天1.5包菸 65歲老菸槍急性心肌梗塞

每天1.5包菸 65歲老菸槍急性心肌梗塞
30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

熱門新聞

年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

2021-05-03 12:37
（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

2021-05-04 01:20
偏頭痛患者應少喝咖啡及茶飲。（本報資料照片）

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒

2021-05-08 16:24
圖片來源 ／健康醫療網

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

2021-05-10 01:50
(取材自健康醫療網)

頭皮敏感、油落、禿白 注意6大初老變化

2021-05-06 01:15
東元綜合醫院婦產科主治醫師陳珮凌建議，受到更年期症候群困擾的女性，可向婦產科醫師求診。圖／東元綜合醫院提供

婦女更年期心悸、失眠、情緒不穩 賀爾蒙療法助改善

2021-05-09 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播