我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

酒藥癮是腦病變 戒斷須尋求醫療協助

楊正海
酒癮、藥癮已被研究證實是一種腦部疾病，並非靠著人的意志力能戒斷，必須尋求專業的醫療協助。(本報資料照片)
酒癮、藥癮已被研究證實是一種腦部疾病，並非靠著人的意志力能戒斷，必須尋求專業的醫療協助。(本報資料照片)

酒精或非法藥物成癮，常有人忽略嚴重性。台北市聯醫松德院區成癮防治科醫師林佩萱指出，酒癮、藥癮已被研究證實是一種腦部疾病，會影響人的情緒、認知與行為，且易慢性復發，如高血壓糖尿病，因此並非靠著人的意志力來戒斷，必須尋求專業的醫療協助。

林佩萱說，酒精或非法藥物都是中樞神經作用劑，長期使用會破壞腦中神經傳導物質的平衡，突然減少或停止使用，會出現程度不等的戒斷症狀，須及早就醫治療，而且會影響大腦中樞，直接或間接刺激釋放大量多巴胺，長期使用會導致難以修復結果。

林佩萱指出，酒癮、非法藥物癮，直接或間接刺激，令人感到愉悅，等同超前預支，但「賒帳必須還錢」。

所謂成癮是指明明知道對自己有害，卻還一直去做，對生活造成影響。林佩萱說，酒精代謝因人而異，並非以飲酒量來認定是否成癮，而是取決飲酒是否對人造成負面影響。如愈喝愈多、不喝不可，一旦突然減少或停止，會出現「戒斷」症狀。

林佩萱指出，物質成癮常伴隨精神共病，如憂鬱症、躁鬱症、焦慮症、社交恐懼症、過動症等。統計資料顯示，60％躁鬱症患者約有6成合併有物質成癮；重鬱症患者約有30％合併物質成癮。治療要治本，除處理戒斷症狀，病人狀況穩定後，也應針對精神疾病治療。

高血壓 糖尿病

上一則

專家觀點／好「心」不一定好「肝」 一定要「超」一下

延伸閱讀

蒙特利公園60號公路車禍1死 3嫌逃離

蒙特利公園60號公路車禍1死 3嫌逃離
打新冠疫苗後飲酒過量 副作用恐加重

打新冠疫苗後飲酒過量 副作用恐加重
接種疫苗後舉杯慶祝？ 淺嘗即可 過量恐加重副作用

接種疫苗後舉杯慶祝？ 淺嘗即可 過量恐加重副作用
奧斯卡／「醉好的時光」贏「少年的你」奪最佳國際影片

奧斯卡／「醉好的時光」贏「少年的你」奪最佳國際影片

熱門新聞

年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

2021-05-03 12:37
（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

2021-05-04 01:20
偏頭痛患者應少喝咖啡及茶飲。（本報資料照片）

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒

2021-05-08 16:24
圖片來源 ／健康醫療網

腎友「少吃少錯」？飲食不當小心腎功能惡化

2021-05-10 01:50
(取材自健康醫療網)

頭皮敏感、油落、禿白 注意6大初老變化

2021-05-06 01:15
東元綜合醫院婦產科主治醫師陳珮凌建議，受到更年期症候群困擾的女性，可向婦產科醫師求診。圖／東元綜合醫院提供

婦女更年期心悸、失眠、情緒不穩 賀爾蒙療法助改善

2021-05-09 15:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播