男童兩年內視差飆破200度 醫師：做好6點可護眼

眼科醫師說明眼睛結構。（圖：台灣書田診所提供）

輕忽學童視差，小心度數飆升、疲勞、視覺立體感不佳，甚至帶眼鏡都頭暈！台灣 書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，為預防雙眼不等視，小朋友用眼30分鐘應休息5分鐘，且休息時不要凝視著同一個地方，「不要看書、滑手機 、看電視、用平板」；握筆不要握得太下面；用眼需在燈光充足處；視線所及處不能有陰影；若觀察孩子閱讀寫字總是歪著頭，就需提醒用眼姿勢，將頭擺正；注意坐姿，避免側躺、趴看等。

現在11歲的林弟弟，9歲時，左眼遠視50度，右眼近視度數125度，然2年來用眼習慣不佳，右眼度數竟增加至350度，左眼維持不變，兩眼視差度數超過200度，讓他容易感到疲勞、視覺立體感不佳，帶有框眼鏡都會頭暈。

雙眼不等視的發生原因除了先天因素，也可能與近距離用眼習慣、姿勢不良有關，如習慣歪著頭或趴著邊看書，顏敏芳說，林弟弟起初一眼遠視，另一眼近視不深，但因不喜歡在桌子上寫功課，有時會跑到床上作業，甚至拿筆姿勢也握得太下面，導致視線焦點過度集中、會有陰影，常常需要歪頭「側看」才能看清楚，用眼習慣不佳，導致短短2年，雙眼視差就超過200度。

顏敏芳指出，林弟弟年紀尚小，18歲前近視度數仍可能會加深，無法進行雷射手術，角膜塑型鏡片（簡稱Ortho-K） 適合度數增加過快、雙眼不等視、無法忍受散瞳劑畏光的副作用，及喜好運動的近視患者。

顏敏芳說，林弟弟右眼近視度數深，決定在晚上睡眠時間配戴單邊角膜塑型鏡片，以矯正視力、避免度數增加，隔天睡醒取下角膜塑型片後，不用配戴眼鏡，也不需點散瞳劑，近視的右眼就達到1.0，白天看東西清晰許多，也不再容易感到疲累、頭暈。

為預防雙眼不等視，顏敏芳提醒6點，包括小朋友用眼30分鐘應休息5分鐘，「不要看書、滑手機、看電視、用平板」；休息時不要凝視著同一個地方，可以和他人聊天、看遠方、出去走走或吃東西等。

握筆不要握得太下面，要身體坐正時可以看到筆尖；用眼需在燈光充足處，且坐正時，視線所及處不能有陰影；若觀察孩子閱讀寫字總是歪著頭，就要提醒用眼姿勢，將頭擺正；注意坐姿，避免側躺、趴看等。