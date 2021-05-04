類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎若無妥善治療，醫師表示恐造成關節的嚴重破壞，嚴重時更會釀成殘疾的悲劇發生。

中國 醫藥大學新竹附設醫院風濕免疫科洪偉哲醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，細胞的發炎機制會破壞相關軟骨及關節旁附屬組織，導致關節結構性遭到破壞，若沒有獲得適當治療，破壞的關節數會越來越多，最後導致患者行動受到限制，造成身體殘疾。

洪偉哲醫師指出，過往類風濕性關節炎治療，多半使用止痛藥及類固醇等藥物，對於疾病的控制效果有限，而現今醫療技術發達，目前有精準的生物製劑讓病情獲得良好的控制。近十年來有多種免疫調節藥物誕生，還包括生物製劑以及小分子藥物，不但可以更精確去阻斷發炎途徑，治療效果也更好，同時還可以減少止痛藥及類固醇藥物的副作用。

對於有生育計畫或需要哺乳的女性患者，目前也有適合懷孕哺乳使用的生物製劑，患者可與醫師充分溝通，達到幫助控制疾病以及成功懷孕的兩個目標。洪偉哲醫師分享，臨床上一位32歲年輕女性，跟先生結婚五年，因為關節反覆腫痛及生活限制，又擔心藥物副作用，因此一直不敢懷孕。後來輾轉來到免疫風濕科後，建議使用懷孕孕期可以使用的生物製劑，經過積極治療後，不但成功生下一個健康的男寶寶，目前關節及生活控制相當穩定，讓她維持相當不錯的生活品質。

洪偉哲醫師提醒，若關節出現嚴重紅腫熱痛，就應該盡快就醫檢查，應避免使用錯誤動作導致病情惡化。另外對於正在治療中的類風濕性關節炎患者，唯有配合醫師、積極治療及定期追蹤，才是避免病情惡化的最好良方。

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資料來源：健康醫療網

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