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中風？顏面神經失調？ 醫師教你用1條皺紋判斷

黃安琪
腦中風不僅症狀多樣，且易與顏面神經失調、酒精中毒等混淆。醫師說，除微笑、舉手、說你好之外，再觀察病患的眼球偏移，較能正確辨識。（Getty Images）
腦中風不僅症狀多樣，且易與顏面神經失調、酒精中毒等混淆。醫師說，除微笑、舉手、說你好之外，再觀察病患的眼球偏移，較能正確辨識。（Getty Images）

居住在山裡的阿公，平常愛喝酒又患有高血壓，有天晚上突然頭痛，休息十分鐘後竟開始嘔吐，意識變得不清，這時候家屬該怎麼辦？

台灣新竹縣政府消防局緊急救護教官宋奇穎說，曾有病患中風發作卻被誤以為是喝醉酒，或以為是喝酒過量引發手、腳暫時性麻痺，因被發現的時間晚，當地又與市區醫院距離較遠，錯過黃金搶救時間，釀終身遺憾。

宋奇穎長年觀察，分析腦中風後送問題，在前端辨識症狀時，若能提高緊急救護員現場的辨識能力與準確度，可爭取搶救時間，縮短黃金時間的流失。

宋奇穎表示，許多緊急救護員衝抵現場，最常以「FAST辛辛那提」到院前腦中風評量表替病患進行測試，但若出現不典型的中風症狀時，例如嘔吐、頭痛、視野偏盲、失語等漏網的症狀，資深的救護員會透過其他量表輔助辨識，但新手救護員可能較不熟悉；或當病患意識不清時，辛辛那提根本派不上用場。

所謂FAST，「F」就是FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；「A」就是ARM，請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來；「S」就是SPEECH，請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；當三者症狀出現其中一種時，就要趕快送醫。「T」就是TIME，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間，把握「急性中風搶救黃金3小時」。

「多看一眼」 準確辨識中風類型

台大醫院新竹分院神經部癲癇科主任周秉箴說，腦中風不僅症狀多樣，且易與顏面神經失調、酒精中毒等混淆。不過，掌握辨識訣竅，中風與顏面神經失調僅有「一線之隔」，且在民眾熟知的FAST（微笑、舉手、說你好）之外，再觀察病患的眼球偏移，3+1的辨識方式更能抓漏。

周秉箴說，中風與顏面神經失調的一線之隔，就是「一條皺紋辨別法」，如病患額頭能動、可看見「抬頭紋」、眼睛能閉但臉下半部不能動，就能區分出是中風，而非顏面神經失調。

而腦中風症狀包含講話大舌頭、嘴角歪斜、失語症、視野缺損、吞嚥困難、步態不穩、暈眩等皆為突然發生，症狀愈多樣代表中風範圍愈大，情況愈危急。

台大醫院新竹分院神經部主治醫師蔡坤璋則說，第一線的症狀辨別除FAST中風評估外，更精緻的到院前評量會再加上G（Gaze），建議多看「兩眼」病患的眼位偏移，就能分辨是否為大血管中風；周秉箴也提出近年更常被使用的辨識方法BEFAST，除眼球偏移之外，再多看病患的步態平衡（Balance），緊急救護技術員辨識中風的抓漏將能更準確。

研究也顯示，在針對緊急救護技術員進行腦中風教育後，能提升其中風辨識的準確度，約可從六成提升至八成六到九成七，而病患的預後，也常取決於前端能否快速辨識出中風，並啟動及執行後續的處置流程，盼縮短送醫的時間，讓患者能及時搶救，減少失能機率。

中風 高血壓 台灣

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