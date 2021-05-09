婦嘔吐腹脹痛 竟是罕見子宮闊韌帶疝氣

光田綜合醫院一般外科主任蘇劍秋提醒，「子宮闊韌帶疝氣」雖罕見，但當症狀發生時千萬不能輕忽。（圖：光田綜合醫院提供）

台灣 一名63歲陳姓婦人，因嘔吐、腹痛，送到光田綜合醫院急診，經超音波檢查後，被診斷為罕見「子宮闊韌帶疝氣」引發腸阻塞，如沒有及時手術救治，恐造成腸壞死，嚴重可能會休克，甚至死亡，醫師呼籲女性千萬不能輕忽。

光田綜合醫院一般外科主任蘇劍秋表示，「子宮闊韌帶疝氣」是因連接子宮與輸卵管間的子宮闊韌帶破洞，導致腸子掉了進去，需手術將腸子拉回歸位，再縫補修復。此類疝氣術前診斷不容易，當症狀發生時警覺性要高，只要能及時就醫，手術本身並不困難，且復發機率幾乎為0%。

許多人認為疝氣不會發生在女性身上，其實不然。光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師林振勝指出，臨床上，女性相較於男性，罹患疝氣的機率比例約1：9，因此女性容易輕忽。而「子宮闊韌帶疝氣」較常發生在產後婦女，因懷孕、體重過重、骨盆腔發炎導致腹壓增加，腸子被擠出去，因此可能會造成子宮闊韌帶破洞，引發腸阻塞。

林振勝強調，子宮闊韌帶缺損引起的疝氣，是腸阻塞的罕見原因，約佔腹內疝氣的4至7%。分為先天性或後天性造成，後天像是妊娠、分娩、骨盆腔炎或婦科手術所引起的創傷；在未生產的女性患者中，則有可能是因先天闊韌帶內的囊腫自發破裂而引起。

陳姓婦人生產過一胎，疝氣發生當下，她僅感受到腹脹腹痛、噁心嘔吐的症狀，經就醫超音波檢查，發現小腸擴張、明顯皺褶，及腸內液體聚積，被診斷為子宮闊韌帶疝氣引腸阻塞，緊急手術將腸子歸位後復元良好。

蘇劍秋呼籲，女性如發生嘔吐、腹痛、腹脹、便秘這四種症狀千萬要注意，不要等到疼痛難耐才就醫，如像是子宮闊韌帶疝氣發生延緩治療，小腸將會壞死，後果不堪設想，絕對不可掉以輕心。