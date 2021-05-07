器械消毒不夠 妙齡女紋眉長50多顆疣

台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。（記者黃寅／攝影）

一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽，皮膚科醫師鍾佩宜診斷發現患者因紋眉在眉毛部位的真皮層造成傷口，可能透過紋眉器具感染了具傳染力的病毒性的扁平疣，加上病人手部亂抓，再將病毒再擴散至頸部所致。後來經過「液態氮冷凍治療」及塗抹A酸之後，才控制住病情。

台灣 茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，病毒疣最常長在手腳趾，極少長在臉上，經詢問，病人說年前曾去紋眉，這些小肉芽是在紋眉後的幾個月內陸續冒出。鍾佩宜提醒病患切忌再亂抓，否則會傳染給他人或是造成自身不同部位的一再交互感染。

她說，因為病毒疣數量很多，治療期拉長，原本建議病人採用自費的雷射治療，較不易色素變化並能較快痊癒，但病人選擇健保支付的液態氮冷凍治療方式，副作用是會起水泡，接著再塗抹A酸來進行治療。

鍾佩宜說，紋眉的原理其實就是在眉毛的部位進行「刺青」，把染料用針具刺進皮膚的真皮層。臨床上較常遇見患者因不滿意刺青的形狀、外觀，才會前來就醫，通常醫師會建議採用雷射方式來修整。另外，刺青會在皮膚上造成傷口，以致於發生感染的問題，如發生疱疹病毒引發小水泡的感染；再者，刺進真皮層的染料也可能誘發過敏。

她說，病毒疣也跟病人的免疫力 有關，通常是小孩、老人、糖尿病 因免疫力較弱，容易中招。年輕的病人若較晚睡、作息飲食都不正常，也恐無力抵住病毒入侵。建議民眾調理好身體之後，再去紋眉、刺青，避免因免疫力下降感染了病毒疣。

另外，病毒疣非常難消滅，一般酒精殺不死，需要用紫消燈至少照射三、四十鐘以上，才能徹底殺死病毒。但坊間業者並不懂這點，只以酒精消毒。再者，多個消費者使用同一套染料，也有被汙染的可能性。