我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

器械消毒不夠 妙齡女紋眉長50多顆疣

黃寅
台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。（記者黃寅／攝影）
台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。（記者黃寅／攝影）

一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽，皮膚科醫師鍾佩宜診斷發現患者因紋眉在眉毛部位的真皮層造成傷口，可能透過紋眉器具感染了具傳染力的病毒性的扁平疣，加上病人手部亂抓，再將病毒再擴散至頸部所致。後來經過「液態氮冷凍治療」及塗抹A酸之後，才控制住病情。

台灣茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，病毒疣最常長在手腳趾，極少長在臉上，經詢問，病人說年前曾去紋眉，這些小肉芽是在紋眉後的幾個月內陸續冒出。鍾佩宜提醒病患切忌再亂抓，否則會傳染給他人或是造成自身不同部位的一再交互感染。

她說，因為病毒疣數量很多，治療期拉長，原本建議病人採用自費的雷射治療，較不易色素變化並能較快痊癒，但病人選擇健保支付的液態氮冷凍治療方式，副作用是會起水泡，接著再塗抹A酸來進行治療。

鍾佩宜說，紋眉的原理其實就是在眉毛的部位進行「刺青」，把染料用針具刺進皮膚的真皮層。臨床上較常遇見患者因不滿意刺青的形狀、外觀，才會前來就醫，通常醫師會建議採用雷射方式來修整。另外，刺青會在皮膚上造成傷口，以致於發生感染的問題，如發生疱疹病毒引發小水泡的感染；再者，刺進真皮層的染料也可能誘發過敏。

她說，病毒疣也跟病人的免疫力有關，通常是小孩、老人、糖尿病因免疫力較弱，容易中招。年輕的病人若較晚睡、作息飲食都不正常，也恐無力抵住病毒入侵。建議民眾調理好身體之後，再去紋眉、刺青，避免因免疫力下降感染了病毒疣。

另外，病毒疣非常難消滅，一般酒精殺不死，需要用紫消燈至少照射三、四十鐘以上，才能徹底殺死病毒。但坊間業者並不懂這點，只以酒精消毒。再者，多個消費者使用同一套染料，也有被汙染的可能性。

台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。（記者黃寅／攝影）
台中市一名20多歲女子紋眉後，在眉毛及頸部長出50多顆小肉芽。（記者黃寅／攝影）

免疫力 台灣 糖尿病

上一則

睡覺揍妻子 竟是癲癇發作

下一則

吞藥只喝1口水…膠囊卡食道 險潰瘍穿孔

延伸閱讀

疫情好轉 凌晨出行人多 舒默促地鐵恢復全天運營

疫情好轉 凌晨出行人多 舒默促地鐵恢復全天運營
舒默促紐約市地鐵恢復24小時運行

舒默促紐約市地鐵恢復24小時運行
染疫機師、飯店員工同為英變異株 研判交互傳染

染疫機師、飯店員工同為英變異株 研判交互傳染
台機師染疫擴大 華航居檢旅館1主管染疫 422人撤離

台機師染疫擴大 華航居檢旅館1主管染疫 422人撤離

熱門新聞

勤戴口罩，少感冒、少吃成藥，中老男人減少尿不出來的風險。(Getty Images)

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

2021-05-01 15:51
年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

2021-05-03 12:37
（取材自健康醫療網）

吃水果餐減肥？ 小心營養失衡復胖更快

2021-05-02 01:00
（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

2021-05-04 01:20
使用氣炸鍋前先預熱2～3分鐘，再將食物放入鍋內，這樣做可節省時間，使食物在正確的溫度下均勻受熱。(本報資料照片)

氣炸鍋料理較健康？ 使用前該知道的事

2021-05-03 02:00
(取材自健康醫療網)

堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

2021-04-30 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了