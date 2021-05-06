我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

大腸癌初期 用內視鏡可完整切除腫瘤

李炯宏／台灣田中仁和醫院醫療副院長、彰化秀傳紀念醫院肝膽腸胃科醫師
大腸癌發生、死亡人數，每年呈快速增加的趨勢。(Getty Images)
大腸癌發生、死亡人數，每年呈快速增加的趨勢。(Getty Images)

大腸癌發生、死亡人數每年呈快速增加的趨勢，有些病人抗拒手術開刀而延誤病情，非常可惜。其實，科技日新月異，治療技術有更客製化的精準方法，提升了良好的預後。

73歲的張先生因為糞便潛血檢查呈陽性反應，因此進一步接受大腸鏡檢查。腸鏡檢查發現，右側大腸有一顆腺瘤，在乙狀結腸處發現約四公分大的腫瘤，雖然病灶大，但可以用切片夾輕易撥動，黏膜細微觀察僅局部呈現不規則微血管，可能腫瘤侵犯不深，有機會以內視鏡微創切乾淨。

由於腫瘤侵犯不深，加上張先生年紀大，選擇能一次性完整切除的「口袋法」內視鏡黏膜下剝離術，順利「掏空」病灶下方黏膜下層組織，再慢慢切開邊緣，成功完整切除腫瘤，手術不到半小時。術後，晚上即可進食清流質，隔天吃軟質食物，觀察兩天無疼痛且無出血，就順利出院。

對於臨床懷疑早期大腸癌病灶，如何能一次性完整切除，是腫瘤正確分期及完整治療的最關鍵步驟。除了一般標準術式外，目前對於困難位置或較大病灶，可利用多種牽引法、口袋法或是黏膜下隧道建立等方法，不僅縮短內視鏡切除時間，也增加安全。

張先生的病理報告為第一期大腸癌，但內視鏡切除邊緣乾淨，為分化良好腺癌，黏膜下層僅輕微侵犯，顯微鏡下無血管淋巴侵犯及侵犯性腫瘤芽孢，因此為第T1a期大腸癌。

針對大腸腺瘤、大腸原位癌及第T1a期大腸癌，目前可使用內視鏡切除腫瘤，術後病理報告若無其他不良預後，患者淋巴或遠端轉移機率低，可以不用再開刀或化療，規律門診追蹤即可。

腫瘤

上一則

靜脈曲張別輕忽 血栓會要命

下一則

26歲女腕關節軟骨撕裂傷 手腕轉門把、滑手機都會痛

延伸閱讀

胃潰瘍多年久治不癒 竟是神經內分泌腫瘤所致

胃潰瘍多年久治不癒 竟是神經內分泌腫瘤所致
輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤

輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤
體重暴增、高血壓… 婦人驚發現腎上腺有腫瘤

體重暴增、高血壓… 婦人驚發現腎上腺有腫瘤
非坐骨神經痛…腳麻腰痛 是30公分腫瘤作祟

非坐骨神經痛…腳麻腰痛 是30公分腫瘤作祟

熱門新聞

勤戴口罩，少感冒、少吃成藥，中老男人減少尿不出來的風險。(Getty Images)

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

2021-05-01 15:51
年長者水分攝取不足，恐致泌尿道感染，甚至自言自語、精神恍惚。圖／ingimage

長者精神恍惚、日夜顛倒竟是水喝太少 醫建議這樣做

2021-05-03 12:37
（取材自健康醫療網）

吃水果餐減肥？ 小心營養失衡復胖更快

2021-05-02 01:00
（圖：健康醫療網提供）

類風濕性關節炎別輕忽 無妥善治療「殘疾」找上門

2021-05-04 01:20
使用氣炸鍋前先預熱2～3分鐘，再將食物放入鍋內，這樣做可節省時間，使食物在正確的溫度下均勻受熱。(本報資料照片)

氣炸鍋料理較健康？ 使用前該知道的事

2021-05-03 02:00
(取材自健康醫療網)

堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

2021-04-30 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了