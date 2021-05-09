骨盆腔炎怎治療 想把細菌殺乾淨 抗生素療程要做完

骨盆腔發炎未及時治療，恐引起慢性腹痛、卵巢與輸卵管化膿，嚴重可能還會導致不孕。（Ingimage）

女性的骨盆腔為什麼會發炎？為何年齡層多集中在三、四十歲階段？台灣 健保署署長李伯璋表示，年輕女性性生活比較活躍、計畫懷孕，較容易有骨盆腔發炎的問題。不過近年少子化趨勢明顯，年輕人不願意生小孩，避孕做得更徹底，有骨盆腔發炎的女性因此逐漸減少。

李伯璋表示，女性如果下腹疼痛，有可能是骨盆腔發炎，也可能是泌尿道系統發炎，因為兩者構造很接近，因此醫師會需要進行鑑別診斷。正常的膀胱裡面是無菌的，陰道則是平常就有一些細菌，若進行尿液檢查，可以排除泌尿道系統的問題，再進一步透過內診、超音波等檢查，確認是不是骨盆腔發炎。

新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，骨盆腔發炎與性行為有關，因此好發於性生活較活躍、計畫生育 的年紀，病況也與個人免疫力 有關，因為不容易根治，身體狀況不好的時候容易復發。

記得回診 以免有抗藥性

張瑜芹表示，骨盆腔發炎可由臨床診斷，不一定要用影像學檢查，通常病人會自述腹痛，醫師內診時用手指推子宮頸，如果骨盆腔發炎，就會引發疼痛。通常也會做尿液檢查，藉此排除泌尿道感染的可能性。按照治療指引，病人需要吃七天或十四天的抗生素，如果反覆發作，就可能要做細菌培養，如果發現是特殊的細菌，就要考慮換藥。

說到抗生素療程，李伯璋表示，抗生素的療程通常以七天到十四天為一個單位，很多人吃完三天的抗生素，自認改善而沒有回診，療程沒走完，細菌沒殺乾淨，生命力強悍就像「打不死的蟑螂」，除了可能反覆發炎，也可能會增加群體的抗藥性。

女生有疑問

Q：備孕期間發炎，可以吃抗生素嗎？

有些準備懷孕的女性會擔心，備孕期間如果骨盆腔發炎，吃抗生素會不會有問題？禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈表示，大部分的抗生素都是孕婦也可以安心服用的，如果沒有好好服藥而反覆感染，反而會使懷孕機率下降。建議可以主動告知醫師正在備孕，確認自己服用的藥物是懷孕可吃的，按照醫囑服藥、回診，繼續備孕。

Q：常常發炎，代表性生活亂？

「女性也不要因為骨盆腔發炎，就懷疑男友在外面亂來。」烏恩慈表示，生活環境中本來就有很多細菌，骨盆腔發炎就像感冒一樣，是身體受到病原侵襲，不一定是因為性生活亂。男女之間的差別，主要在於女性構造上比較容易發炎，就像有些人體質就是比較容易感冒一樣，建議以平常心看待，好好解決問題比較重要。

有些人免疫力低，特別容易反覆感染。如果知道自己體質如此，就要多注意維護個人免疫力，包括睡眠充足、少吃促發炎的食物，作息不正常或身體比較虛弱時，應暫時停止性行為。