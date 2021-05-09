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骨盆腔發炎3次以上 不孕機率高達54%

陳碧珠、邱宜君
骨盆腔發炎主要是由細菌感染引起。(Getty Images)
骨盆腔發炎主要是由細菌感染引起。(Getty Images)

臨床上，求診婦科的患者中，20位約有一位因骨盆腔發炎上門，是育齡女性最常見的問題。專科醫師提醒，別以為這疾病只是單純的細菌感染，若太晚治療或反覆發炎導致沾黏，成了慢性骨盆腔炎，將是女性不孕的最大殺手。更重要的是，治療過程除了嚴禁性行為，最好連性伴侶都能配合檢查，才能大幅降低復發機率。

嚴重膿瘍 或需手術引流

骨盆腔發炎主要是由細菌感染引起，常見砂眼披衣菌和淋病雙球菌。台灣馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師暨婦產部主任王有利表示，一般急性骨盆腔發炎確診後，會投以口服抗生素治療，病患通常24至48小時症狀便會緩解。

倘若到了72小時還是沒有改善，伴隨高燒、白血球上升，就得懷疑敗血症或輸卵管、子宮有膿瘍可能，此時就要住院接受治療，而且不能只用一種藥物，必須以多種抗生素治療，通常約兩周能恢復。

台灣亞東醫院婦產部醫師吳文毅表示，若透過超音波檢查發現有膿包，會以腹腔內視鏡手術將膿包劃破引流，有點類似擠痘痘的概念，以開小洞方式放置引流管取出。

反覆沾黏 恐得切除子宮

不過，吳文毅說，臨床上也有極低的機率發現膿包位置過於隱性或因多處沾黏，以至引流手術完成後，患者仍有發燒、白血球升高等感染現象，這時候最不得已的處理，可能就得將子宮、卵巢切除。

王有利也說，開刀引流骨盆腔內的膿瘍，並不是容易處理的手術，由於子宮、卵巢附近有其他臟器，像輸卵管前面是膀胱，後面是大腸直腸，遇到反覆性發炎的骨盆腔，沾黏比例就越高，處理更複雜。理論上應該把子宮、卵巢拿掉就可根除，但骨盆腔炎的好發族群多是育齡中的年輕女性，拿掉子宮、卵巢等於終身不孕，一般來說，會盡可能讓患者避免走到開刀切除一途。

除了性行為是造成骨盆腔發炎的主要原因，吳文毅表示，一些侵入性檢查和處置也是原因之一，例如子宮輸卵管攝影、子宮內避孕器等外來物引起發炎。

研究指出，急性骨盆腔炎若沒有接受完善治療，約1/4患者會出現骨盆疼痛、性交疼痛或影響生育功能等後遺症，若因輸卵管反覆感染造成沾黏，嚴重恐不孕或子宮外孕。

治療過程 切忌自行停藥

醫學文獻調查也指出，骨盆腔發炎是造成女性輸卵管不孕最大的原因。發生一次骨盆腔發炎，會有12%機率造成不孕；發生兩次則有23%的機率；三次以上的骨盆腔發炎，不孕機率高達54%。根據世界衛生組織的資料，骨盆腔發炎造成的不孕，在歐洲某些國家比率達38%，非洲約64%。

醫師強調務必及早治療，尤其要接受完整療程，免得發生抗藥性。初期的骨盆腔炎九成以上可治癒，最怕的是病人未按時服藥或自行停藥，導致一再發作。

2招防細菌感染 醫師這麼說

全程戴保險套 性行為前後沐浴

亞東醫院婦產部醫師吳文毅：門診常見求診女性表示，對先生要求配合性行為覺得無奈困擾，此時會建議患者請伴侶戴保險套。

馬偕醫院婦產部主任王有利：骨盆腔炎患者治療期間一定得禁止性行為，建議性伴侶一起接受檢查，同時作性傳染病篩檢，如：梅毒、愛滋病等，一併治療才能杜絕再犯的可能。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹：性行為前雙方都要先洗澡，全程正確戴好保險套或指險套。如果希望懷孕而不戴套，就要特別注意性行為前後的清潔，及個人免疫的維護。

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骨盆腔炎怎治療 想把細菌殺乾淨 抗生素療程要做完

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