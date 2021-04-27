胃潰瘍多年久治不癒 竟是神經內分泌腫瘤所致
39歲的王先生(化名)，持續胃潰瘍長達5、6年，反覆求診都治不好，後來才輾轉由醫師發現竟是胰臟神經內分泌腫瘤作怪。收治該個案的台灣彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師顏旭亨醫師說明，該患者的腫瘤雖然長在胰臟，但會導致胃泌素異常增高，胃酸變多，以致於不斷出現胃潰瘍問題。
神經內分泌腫瘤進展緩慢 台灣患者常見於腸胃道
神經內分泌腫瘤是一種可能發生在各部位且進展緩慢的疾病，十大警訊症狀包括慢性腹瀉、反覆性潰瘍、咳嗽、氣喘、低血糖嚴重飢餓感、盜汗、熱潮紅、發燒、心悸及皮膚炎，而臨床上發現，台灣患者的神經內分泌腫瘤最常見於腸胃道。
顏旭亨醫師表示，神經內分泌腫瘤的治療需視腫瘤部位及大小而定，腫瘤依生長及分化程度可區分為三階段，預後較好的G1、G2，及惡性程度高的G3。假設是G1、G2的腫瘤較小尚可切除，首選是內視鏡切除，再者才是手術開刀；若已進展到G3腫瘤較大，無法切除，甚至產生許多內分泌症狀，則可採抑制性藥物治療。
高便利性/低疼痛感新型長效注射凝膠劑助提升患者生活便利性
顏旭亨醫師解釋，臨床上藥物治療包括荷爾蒙治療、標靶藥物及化學治療等，而荷爾蒙治療中有一款新型長效注射凝膠劑目前已獲健保給付，便利性高、疼痛感低的特色，提供患者另一個治療新選擇，經專業人員指導後，患者可有機會在家由家人或自行完成注射，大幅改善以往因注射而需頻繁進出醫院之困境。
顏旭亨醫師指出，新型長效注射凝膠劑的注射間隔較久，對患者而言，一個月僅需注射一次，方便性較佳。另外，很多病患有潮紅、腹瀉等內分泌症狀，傳統上沒有很好的藥物治療，而新型長效注射凝膠劑屬荷爾蒙抑制劑，據臨床試驗顯示，針對功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，可有效緩解腹瀉及潮紅症狀達7成以上；另一項研究指出，對於非功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，相較未用藥組別能顯著延長無惡化存活期達20.5個月。
神經內分泌腫瘤平均5至7年才確診 籲醫病雙方有所警覺
顏旭亨醫師提到，神經內分泌腫瘤因為症狀紛雜不明，常被誤認為其他疾病，患者平均需耗費5到7年才確診，提醒醫病雙方都應對上述十大症狀有所警覺，若發現有類似症狀且久治不癒，應及早至胃腸肝膽科檢查，以及早揪出神經內分泌腫瘤。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49803
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