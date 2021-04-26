高齡孕婦產前突水腫 竟是「子癲前症」作祟

圖片來源 ／健康醫療網

35歲洪姓孕婦在懷孕33周時，出現輕微頭痛及全身嚴重水腫症狀，家人驚覺不對勁而緊急送醫，被醫師診斷為子癲前症，醫師建議住院安胎，並給予肺泡成熟素幫助寶寶肺部成熟。兩日後，孕婦狀況仍不穩定，因此決定立即剖腹生產，在經過醫療團隊努力下，平安生下3000公克女寶寶，但洪姓孕婦卻在隔日出現肺部水腫，所幸經過治療，目前母女均安，已順利出院。

高齡又子癲前症 產後危險性增加

台灣萬芳醫院婦產科主治醫師張恩誠表示，洪姓孕婦屬高齡產婦，本身就有高血壓 問題，為子癲前症的高危險族群，懷孕期間又出現高血糖 現象，為妊娠糖尿病患者，雖然懷孕初期產檢正常，且血壓跟血糖控制良好，但在懷孕中期時，慢慢出現水腫越來越嚴重徵兆，且突然在兩三天內加劇，因此決定收治住院安胎及評估及早生產評估。

孕婦產後出現急性肺水腫 緊急搶救恢復健康

張恩誠醫師說，在評估孕婦病史及胎兒狀況後，認為該孕婦繼續懷孕風險極高，怕再拖下去對媽媽跟小孩都有影響，因此在與家屬討論後，決定提早剖腹生產，好在寶寶出生後，健康狀況十分良好；但生產後隔日，該名孕婦因血壓升高，引發急性肺水腫，經醫療團隊驚險搶救，並送至加護病房觀察數日才恢復健康。

子癲前症發生因不明 高齡孕婦風險較高

張恩誠醫師指出，子癲前症的發生原因尚未完全清楚，但有許多研究顯示，多與胎盤有關，是婦產科醫師最擔心孕婦罹患的疾病，主要症狀為高血壓、全身水腫、頭痛、尿蛋白、視力模糊等。

此外，高齡孕婦發生子癲前症的風險約為一般孕婦的2倍，若未注意，容易發生腦中風 、肺部積水甚至死亡等嚴重併發症，也會導致胎兒健康嚴重受損。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49797/

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