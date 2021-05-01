「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

勤戴口罩，少感冒、少吃成藥，中老男人減少尿不出來的風險。(Getty Images)

為求防疫 ，許多人勤戴口罩，泌尿科醫師意外發現，這一年多來，攝護腺手術人數較往年少了一成，研判戴上口罩，降低感冒風險，中老男人減少服用「抗組織胺」感冒藥，大幅降低急性尿滯留比率，接受手術的患者當然變少。

一名70歲男性攝護腺肥大，去年10月因感冒而自行服用成藥，沒想到吃完三天藥物後，突然無法排尿，緊急就醫後，診斷為急性尿滯留，必須先導尿，再進行攝護腺手術。

台灣 書田診所泌尿科主任林儒廷指出，以往只要感冒人數上升，就有不少攝護腺肥大患者急性尿滯留，須緊急手術治療，原因在緩解鼻塞、流鼻水等症狀的感冒藥物常含有「抗組織胺」，這會增加急性尿滯留，讓攝護腺肥大患者尿不出來。

急性尿滯留好發於攝護腺肥大者，林儒廷指出，大量尿液滯留在膀胱內，當膀胱過度膨脹，收縮力量不足，尿液無法排出，疼痛不適，此時須盡快接受治療，先行導尿、膀胱引流，排出滯留的尿液，再給予藥物促進膀胱收縮。如有攝護腺肥大問題，須評估攝護腺肥大程度及接受手術的必要性。

林儒廷提醒，攝護腺肥大患者應養成戴口罩習慣，降低感冒風險，如因感冒就醫時，需應主動告知病史，並留意用藥後排尿情況，一旦排尿障礙，應盡早回診；平時定期回診，追蹤攝護腺肥大況狀，以減少急性尿滯留發生的可能。