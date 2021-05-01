我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

黃惠群
勤戴口罩，少感冒、少吃成藥，中老男人減少尿不出來的風險。(Getty Images)
勤戴口罩，少感冒、少吃成藥，中老男人減少尿不出來的風險。(Getty Images)

為求防疫，許多人勤戴口罩，泌尿科醫師意外發現，這一年多來，攝護腺手術人數較往年少了一成，研判戴上口罩，降低感冒風險，中老男人減少服用「抗組織胺」感冒藥，大幅降低急性尿滯留比率，接受手術的患者當然變少。

一名70歲男性攝護腺肥大，去年10月因感冒而自行服用成藥，沒想到吃完三天藥物後，突然無法排尿，緊急就醫後，診斷為急性尿滯留，必須先導尿，再進行攝護腺手術。

台灣書田診所泌尿科主任林儒廷指出，以往只要感冒人數上升，就有不少攝護腺肥大患者急性尿滯留，須緊急手術治療，原因在緩解鼻塞、流鼻水等症狀的感冒藥物常含有「抗組織胺」，這會增加急性尿滯留，讓攝護腺肥大患者尿不出來。

急性尿滯留好發於攝護腺肥大者，林儒廷指出，大量尿液滯留在膀胱內，當膀胱過度膨脹，收縮力量不足，尿液無法排出，疼痛不適，此時須盡快接受治療，先行導尿、膀胱引流，排出滯留的尿液，再給予藥物促進膀胱收縮。如有攝護腺肥大問題，須評估攝護腺肥大程度及接受手術的必要性。

林儒廷提醒，攝護腺肥大患者應養成戴口罩習慣，降低感冒風險，如因感冒就醫時，需應主動告知病史，並留意用藥後排尿情況，一旦排尿障礙，應盡早回診；平時定期回診，追蹤攝護腺肥大況狀，以減少急性尿滯留發生的可能。

台灣 防疫

上一則

做鬼臉發怪聲 「腦部電刺激」改善妥瑞症

延伸閱讀

血壓控制穩定卻很喘 老婦「主動脈瓣膜狹窄」險丟命

血壓控制穩定卻很喘 老婦「主動脈瓣膜狹窄」險丟命
導管置換主動脈瓣膜 免切胸骨、開心臟

導管置換主動脈瓣膜 免切胸骨、開心臟
軟式輸尿管鏡 清除結石無傷口

軟式輸尿管鏡 清除結石無傷口
輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤

輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤

熱門新聞

67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

2021-04-25 02:01
攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

2021-04-25 10:40
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

不會痛的結石最危險 4種人對痛敏感度低恐瀕臨洗腎

2021-04-25 01:20
(取材自健康醫療網)

堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

2021-04-30 01:00
養生達人陳月卿推薦「綠拿鐵」，它對降B肝病毒、減少脂肪肝有助益，也有利養顏、降血糖。(Getty Images)

綠拿鐵養肝 加這二樣東西還有助身體抗疫

2021-04-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據