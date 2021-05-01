做鬼臉發怪聲 「腦部電刺激」改善妥瑞症

罵髒話、吐口水、做鬼臉，是妥瑞症共同的症狀。圖非當事人。(Getty Images)

眨眼、聳肩、甩頭、踢腿、罵髒話、吐口水、做鬼臉，許多妥瑞症病童無法控制肢體抽動，突然發出怪聲，引起側目；如果是頑固性妥瑞，情況更糟，現年21歲簡姓患者曾在捷運 發作，亂摸一旁女性乘客，而吃上官司，所幸接受深層腦部電刺激手術(DBS)後，病情明顯好轉，看到兒子改變，簡媽媽直呼「奇蹟」。

台北榮總精神醫學部兒童青少年精神科主治醫師陳牧宏說，妥瑞症學齡時期盛行率約0.66%，男大於女，大部分從5至7歲開始發病，通常青春期過後，一半孩子抽動會減少到最輕微，仍有不到2成5持續性抽動，若合併其他精神相關疾病，治療更加複雜及困難。

治療上，以藥物及行為療法為主，如果療效不佳，症狀持續惡化，則可能是基底核迴路失調，深層腦部電刺激是目前唯一治療方式。北榮功能性神經外科主任劉康渡表示，該項手術以治療巴金森氏症為主，不過，自1999年至今，全球陸續發表200個妥瑞症手術案例，平均療效約五成。

北榮昨天發表兩例成功手術個案，簡姓男子3歲被診斷自閉、焦慮、過動，10歲起出現抽搐動作、丟東西、罵髒話、比中指；年紀愈大，行為更不受控，常亂觸碰其他人身體而被告；接受深層腦部電刺激手術後，症狀明顯改善。

另一個個案為20歲的黃先生，他於10歲時發病，常做鬼臉、聳肩、扭脖子、跺腳，16歲時症狀加劇，常突然大聲吼叫，每次吼叫持續1分鐘，1天達20多次；術後，鬼臉症狀幾乎消失，不再突然發出怪聲，順利找到工作。