我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

做鬼臉發怪聲 「腦部電刺激」改善妥瑞症

陳碧珠
罵髒話、吐口水、做鬼臉，是妥瑞症共同的症狀。圖非當事人。(Getty Images)
罵髒話、吐口水、做鬼臉，是妥瑞症共同的症狀。圖非當事人。(Getty Images)

眨眼、聳肩、甩頭、踢腿、罵髒話、吐口水、做鬼臉，許多妥瑞症病童無法控制肢體抽動，突然發出怪聲，引起側目；如果是頑固性妥瑞，情況更糟，現年21歲簡姓患者曾在捷運發作，亂摸一旁女性乘客，而吃上官司，所幸接受深層腦部電刺激手術(DBS)後，病情明顯好轉，看到兒子改變，簡媽媽直呼「奇蹟」。

台北榮總精神醫學部兒童青少年精神科主治醫師陳牧宏說，妥瑞症學齡時期盛行率約0.66%，男大於女，大部分從5至7歲開始發病，通常青春期過後，一半孩子抽動會減少到最輕微，仍有不到2成5持續性抽動，若合併其他精神相關疾病，治療更加複雜及困難。

治療上，以藥物及行為療法為主，如果療效不佳，症狀持續惡化，則可能是基底核迴路失調，深層腦部電刺激是目前唯一治療方式。北榮功能性神經外科主任劉康渡表示，該項手術以治療巴金森氏症為主，不過，自1999年至今，全球陸續發表200個妥瑞症手術案例，平均療效約五成。

北榮昨天發表兩例成功手術個案，簡姓男子3歲被診斷自閉、焦慮、過動，10歲起出現抽搐動作、丟東西、罵髒話、比中指；年紀愈大，行為更不受控，常亂觸碰其他人身體而被告；接受深層腦部電刺激手術後，症狀明顯改善。

另一個個案為20歲的黃先生，他於10歲時發病，常做鬼臉、聳肩、扭脖子、跺腳，16歲時症狀加劇，常突然大聲吼叫，每次吼叫持續1分鐘，1天達20多次；術後，鬼臉症狀幾乎消失，不再突然發出怪聲，順利找到工作。

捷運

上一則

骨質疏鬆引發壓迫性骨折 微創手術增加脊椎穩定性

下一則

「疫」想不到 戴口罩、少感冒 「尿不出來」的男性減少

延伸閱讀

血壓控制穩定卻很喘 老婦「主動脈瓣膜狹窄」險丟命

血壓控制穩定卻很喘 老婦「主動脈瓣膜狹窄」險丟命
導管置換主動脈瓣膜 免切胸骨、開心臟

導管置換主動脈瓣膜 免切胸骨、開心臟
軟式輸尿管鏡 清除結石無傷口

軟式輸尿管鏡 清除結石無傷口
輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤

輕忽「無痛性血尿」 竟檢出腫瘤

熱門新聞

67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

2021-04-25 02:01
攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

2021-04-25 10:40
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

不會痛的結石最危險 4種人對痛敏感度低恐瀕臨洗腎

2021-04-25 01:20
(取材自健康醫療網)

堅果不是人人都適合 吃太多小心上火狂冒痘　　

2021-04-30 01:00
養生達人陳月卿推薦「綠拿鐵」，它對降B肝病毒、減少脂肪肝有助益，也有利養顏、降血糖。(Getty Images)

綠拿鐵養肝 加這二樣東西還有助身體抗疫

2021-04-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據