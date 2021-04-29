骨盆骨折易誤診「死亡率高達三成」 AI助揪出血點

骨盆骨折常引發大出血，常被誤診或延誤治療，造成死亡風險增為兩倍。(Getty Images)

重大外傷送到急診的病人，常見多處骨折。尤其骨盆骨折常引發大出血，第一線醫師難以從X光片發現，因此常被誤診或延誤治療，造成死亡風險增為兩倍。台灣 林口長庚醫師蒐集院內5000多張骨盆X光片，設計出一套AI 演算法，判讀可能發生骨折部位，輔助第一線急診醫師診斷及掌握黃金治療時機。

林口長庚外傷急症外科主治醫師廖健宏表示，送到急診的外傷病人常多處出血，第一線醫師大多會考慮其他臟器出血造成血壓 過低，加上骨盆骨折有時過於細微，因此難以在第一時間發現。

然而，骨盆骨折容易引發大量出血，若未及時判斷，持續出血死亡率高達三成，可說是隱形殺手，且有4%至9%患者，在第一時間髖部骨折會被誤診，術後第一年患者死亡風險也增為兩倍。

林口長庚外傷急症外科主治醫師鄭啟桐指出，長庚外傷團隊利用醫院自身龐大的外傷資料庫，蒐集2008至2016年高達5204張骨盆X光片，訓練及新設計AI演算法，能同時辨識各種不同位置及不同類別的外傷型態，並利用熱點標示，精準指出病人受傷的位置。

系統經過訓練後，準確度、敏感度以及特異性皆九成以上，相較之前單純利用人工判讀，可減少誤診比率五成。長庚也已將此系統運用於該院兩千多例的病患。