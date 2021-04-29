我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

骨盆骨折易誤診「死亡率高達三成」 AI助揪出血點

記者楊雅棠／綜合報導
骨盆骨折常引發大出血，常被誤診或延誤治療，造成死亡風險增為兩倍。(Getty Images)
骨盆骨折常引發大出血，常被誤診或延誤治療，造成死亡風險增為兩倍。(Getty Images)

重大外傷送到急診的病人，常見多處骨折。尤其骨盆骨折常引發大出血，第一線醫師難以從X光片發現，因此常被誤診或延誤治療，造成死亡風險增為兩倍。台灣林口長庚醫師蒐集院內5000多張骨盆X光片，設計出一套AI演算法，判讀可能發生骨折部位，輔助第一線急診醫師診斷及掌握黃金治療時機。

林口長庚外傷急症外科主治醫師廖健宏表示，送到急診的外傷病人常多處出血，第一線醫師大多會考慮其他臟器出血造成血壓過低，加上骨盆骨折有時過於細微，因此難以在第一時間發現。

然而，骨盆骨折容易引發大量出血，若未及時判斷，持續出血死亡率高達三成，可說是隱形殺手，且有4%至9%患者，在第一時間髖部骨折會被誤診，術後第一年患者死亡風險也增為兩倍。

林口長庚外傷急症外科主治醫師鄭啟桐指出，長庚外傷團隊利用醫院自身龐大的外傷資料庫，蒐集2008至2016年高達5204張骨盆X光片，訓練及新設計AI演算法，能同時辨識各種不同位置及不同類別的外傷型態，並利用熱點標示，精準指出病人受傷的位置。

系統經過訓練後，準確度、敏感度以及特異性皆九成以上，相較之前單純利用人工判讀，可減少誤診比率五成。長庚也已將此系統運用於該院兩千多例的病患。

AI 台灣 血壓

上一則

熟女大笑就漏尿 靠吃藥+運動擺脫尿失禁

下一則

52歲婦咳嗽就漏尿 電波療程改善

延伸閱讀

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質
老人「藥」小心 3常用藥服用不當反危險

老人「藥」小心 3常用藥服用不當反危險
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表

MLB／道奇戰力拉警報 貝林傑小腿骨折沒有復出時間表

熱門新聞

67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

2021-04-25 02:01
攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

2021-04-25 10:40
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
飲食要多樣與均衡，特別是攝取各色的蔬菜及水果，這樣才能支持免疫功能。(Getty Images)

想增抵抗力 補充6大營養素

2021-04-23 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

不會痛的結石最危險 4種人對痛敏感度低恐瀕臨洗腎

2021-04-25 01:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝