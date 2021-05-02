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老人回春 試試3類整形

陳碧珠
臉頰鬆弛容易顯老。（本報資料照片）
臉頰鬆弛容易顯老。（本報資料照片）

年紀一大，相對不敢承擔整形手術帶來的侵入式風險，但「無疤痕去眼袋、眼瞼下垂、自體脂肪補脂」這三類整形，因為不用動大刀、手術時間短、恢復期不長、效果比微整持久，近年來逐漸被勇於嘗試的熟齡族接受。惟整形外科醫師提醒，術前充分溝通、術後保養配合，才能提升手術滿意度。

顯老關鍵1：眼瞼下垂

新技術解決術後眼睛閉合不全問題。

台灣振興醫院美容特別門診主任、整形外科主治醫師杜隆成表示，人臉的老化，眼睛周圍最明顯，「眼神」第一個說話，最常出現的狀況是：明明睡很飽，看起來還是好累。

一般來說，眼睛周圍老化多因上眼瞼下垂和眼袋增生造成。以上眼瞼為例，當睫毛根部曲線蓋住眼珠子約1.5mm，通常是最好看且很有精神的狀態。一旦眼部提眼肌逐漸和眼瞼板分離，簡單來說就是眼睛張開沒辦法到位，外觀就會造成眼瞼下垂，顯得很累睡不飽的感覺。

杜隆成表示，人的眼睛一天張開閉合高達兩、三萬次，提眼肌和瞼板作用久了一定會慢慢鬆弛。老化是一個因素，但若不當使用或過度使用，如長期配戴隱形眼鏡、因過敏常揉眼睛，也會加速眼瞼下垂。

傳統對於重度眼瞼下垂的「上額肌懸吊」手術，是利用額頭肌去提拉眼睛，容易有眼睛閉合不全及提拉眼瞼張開不到位的困擾。六年前，杜隆成所領導的醫療團隊研究眼睛解剖學的構造，透過結膜切口內開方式，不經過外面閉眼功能的眼輪閘肌、處理下垂的眼瞼，大幅減少眼睛閉合不全的副作用。

杜隆城表示，這項手術時間約一小時，跟傳統手術相比，恢復期從三個月縮短至兩、三個禮拜，傷口小於一公分。因為更接近眼睛張開閉眼的自然生理功能，至今已有1000多位眼瞼下垂的民眾接受這項新創手術，年紀最大的是80多歲的老婆婆，眼瞼嚴重下垂影響視線，透過手術恢復光明。

顯老關鍵2：眼袋伴隨淚溝

內開割眼袋取出脂肪，可填補淚溝。

「割眼袋」也是接受度漸高的回春術。台灣國泰醫院整形外科主任、醫學美容中心主任蒲啟明表示，眼袋手術分內開、外開，基本原則是，若皮膚沒有過度鬆弛，就可用內開；反之需要拉皮則建議外開。無論哪一種方式，都是局部麻醉，手術時間約1.5小時，恢復期7-10天。

值得注意的是，中年後的眼袋常會伴隨淚溝，常有人怕動刀，只用玻尿酸充填淚溝、不割眼袋。蒲啟明說，這樣的作法反而會凸顯眼袋，顯得更老。臨床上，割眼袋滿意度頗高，只是能維持多久，端看你怎麼保養，愛追劇、看手機都會讓眼袋提早出現。

杜隆成表示，現在眼袋盡量內開，以減少術後眼瞼外翻的風險。若還有眼皮鬆弛的現象，可以透過下眼瞼外側的小提拉修皮改善。眼袋形成是脂肪過多、筋膜鬆弛，內開取出脂肪後還能填補淚溝，一次解決兩個問題。

顯老關鍵3：臉部凹陷

使用自體脂肪，補膠原蛋白流失的臉頰、額頭。

顏面因老化引發的結構問題，常見的有額頭、夫妻宮凹陷，令人看來無精打采；臉頰、下巴隨膠原蛋白流失，形成了苦命臉。台灣新光醫院耳鼻喉科、醫學美容中心醫師邱昱勳表示，這類回春除了肉毒、玻尿酸等微整形，俗稱「垃圾變黃金」的自體脂肪補脂也是一個選項。

杜隆成表示，透過補脂可讓臉看起來比較立體。脂肪多從肚子或後腰抽取，也有人從外側大腿抽取，拿來填補臉部凹陷處。脂肪移植後即使有一部分脂肪會自行吸收，還是有部分的脂肪細胞會存留下來，而且裡面有幹細胞持續作用，不少人的膚況因此轉佳，甚至不必用太多的化妝品就可以讓皮膚亮白。

不過，不是補上脂肪臉上澎澎就好看，醫師的專業技術經驗非常重要，像額頭顏面等，如何讓脂肪移植施打後，臉不會有浮浮的感覺，就是一項很重要的技術。

回春效果 勿過度幻想

美感相當主觀，邱昱勳表示，對整形手術不滿意，有時不見得完全是施術者的問題。就像穿衣服，同一件衣服穿在不同的人 身上，效果不見得相同，如何避免落差，充分溝通相當重要。

今年底，新光與國內IT大廠合作將推出3D模擬軟體，讓另外一個自己彷彿站在面前，可以更清楚知道整形的立體角度，讓需求者客觀感受結果。

他並提醒，除了術前要讓客戶明白可能的副作用，對熟齡族來說，整形目的多半是回春，跟同齡比，能年輕個十來歲就是凍齡，若要年輕個廿、卅歲，恐怕就是過度美好的幻想。

眼袋對外觀的影響究竟有多大？整形醫師最愛拿馬英九舉例。（本報資料照片）
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