荸薺加蔥煮湯排結石？

坊間傳說荸薺加蔥煮湯可以排石，醫師提醒反而延誤病情。（圖：南投醫院提供）

60歲王姓婦女曾經罹患腎結石，她擔心復發，聽說荸薺加蔥煮湯可以排石，每天認真喝。醫師表示，喝荸薺湯也許能排出小顆結石，但多喝水也能達到效果。患者需依結石大小與位置不同，安排適當的治療方式，提醒別擅自嘗試坊間祕方，延誤病情。

台灣 南投醫院泌尿科醫師李昇平說，患者疑似罹患腎結石，會先安排尿液跟X光等基本檢查，若結石可能性高，會進一步安排詳細的靜脈腎盂攝影 (IVP)或者是電腦斷層檢查，確認結石位置跟大小，結石大小與位置不同，治療方式也不同。

李昇平說，小顆結石會以藥物治療並請患者攝取大量的水，小於0.5公分的結石可能會自行排出，若較大顆的結石、合併感染或是腎臟積水嚴重患者，就會建議內視鏡結石手術或體外震波等治療方式處理。

台灣南投醫院中醫師賴卉蓮說，如有腰部疼痛、尿血等症通常屬於急性發作期，此時是濕熱夾雜的狀況，就會用清熱袪濕法為主。如果是小便微微澀痛，容易口乾腰痠等陰虛表現，屬陰虛火旺的情形會用滋陰清熱的方法。如果病患有容易疲倦、腰膝痠軟無力或是反覆發作腎結石的比較偏氣虛體質，治療就會以補氣為主。

排腎結石的偏方百百種，營養師陳佳祺說，荸薺口感甜脆屬於五穀雜糧類，荸薺每100克熱量為67卡，富含水分(82.6克)與碳水化合物(14.5克)，荸薺蛋白質含量低，可作為低蛋白點心如馬蹄糕，補充腎臟病患熱量。

荸薺與其他主食類相比，鉀含量高，每100克荸薺含有461毫克的鉀，學理上對於血壓 調控、利尿有正面效益。但疾病應找專科醫師諮詢討論，單看網路資訊或是偏方，可能會攝取到不正確的訊息而無法改善症狀反而延誤就醫時機。針對容易結石的患者，多喝水、均衡飲食、多吃蔬菜纖維，定期追蹤以預防復發。