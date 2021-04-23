5歲女童發燒不到一天 竟腦膜炎敗血症、插管、洗腎

(取材自健康醫療網)

新竹一名5歲女童，發燒不到24小時，合併活動力差、咳嗽、流鼻涕、腹痛嘔吐，被父母帶往就醫，一入院便急速惡化，出現敗血症休克，緊急轉入加入病房插管、洗腎、升壓藥物救治。之後更出現全身性瀰漫性凝血異常，多處出現紫斑傷口潰爛，確診為腦膜炎雙球菌感染。所幸在緊急治療後已恢復健康，至今4年都無後遺症。

呼籲民眾謹記424口號 遠離流行性腦脊髓膜炎

全球每年有數十萬人因腦膜炎死亡，細菌性腦膜炎中最常見且致命的「流行性腦脊髓膜炎」流行時，每10位健康者中即有1人為無症狀帶原者。過去幾年台灣 也曾發生多次群聚事件，台灣兒童感染症醫學會為喚起各界重視，呼籲民眾留意流行性腦脊髓膜炎「4」大症狀、「2」招預防要牢記，透過疫苗 接種超前部署保護力，才能遠離「4」大併發症 傷害。

全球每年死亡30萬人 50萬人因併發症失能

根據統計，全球每年因腦膜炎死亡者達30萬人，更有50萬人因併發症失能，目前以中東、非洲地區為高盛行區。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎為一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，透過接觸或飛沫傳染，潛伏期約2至10天。107年3例確診個案中，即有2例死亡。

24小時內死亡率高達5成 每7人就有1死

由於早期症狀不具特異性，易與感冒混淆，當民眾出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等症狀，應提高警覺。嬰幼兒又因囟門未閉合，症狀更為不典型，若未能即時確診、接受治療，24小時內死亡率高達5成；就算即刻治療，每7個病患中即可能有1人死亡，家長們須特別注意。

倖存者1/3有後遺症

收治5歲女童的新竹馬偕紀念醫院小兒感染科主任林千裕補充，約有5%-20%病患直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，其死亡率近4成，且倖存者中有1/3機率恐產生，如腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等四大嚴重併發症。臨床確診個案中，4歲以下嬰幼兒占比超過3成，一旦感染，每10位孩童就有1名終其一生將受嚴重併發症影響。

威脅不小於新冠肺炎

由於親密接觸的感染率為500-800倍，容易造成群聚感染，邱南昌理事長提醒，民眾應該落實洗手、咳嗽禮節等防疫觀念，而針對嬰幼兒與免疫力差的高風險族群，可透過疫苗接種來提升保護力。

目前美國、英國、澳洲都已將流行性腦脊髓膜炎疫苗列入嬰幼兒常規接種項目，林千裕主任強調，其危險性、重症率與致死率都不亞於新冠肺炎。雖然現在無法出國遊玩，但若因公或就學須前往流行國家時，務必要施打疫苗。



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49784/





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