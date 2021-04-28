木瓜、茄子…低腹敏飲食 有助改善腸躁症

奇異果、鳳梨等皆為低腹敏水果。（記者楊雅棠／攝影）

壓力一大就拉肚子或是長期有便祕 困擾，影響生活品質，恐是腸躁症惹的禍。醫師指出，採取「低腹敏飲食」是第一線治療方式，有助於改善腸躁症。

台灣 胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良表示，腸躁症為大腸激躁症的簡稱，是一種腸胃功能性的障礙，造成腹痛、腹脹、腹瀉和便祕等症狀反覆交替出現，嚴重者會影響生活品質與工作效率，過去便有患者，因反覆拉肚子而不敢出門遠行。

推估台灣腸躁症盛行率10%至20%，約數百萬人罹患此症。腸躁症發生原因不明，通常和壓力、飲食、腸道敏感異常等有關。

台北榮總內視鏡中心主治醫師王彥博表示，腸躁症的治療，已經從單一科別進展到整合藥物治療、低腹敏飲食、生活型態改變、精神心理治療四大面向；其中低腹敏飲食（Low FODMAP diet）是第一線治療方式。

「腹敏」是指含可發酵性的寡糖、蔗糖、乳糖、單醣及多元醇等食物，攝取過多可能會誘發腸胃道過敏，引起腹脹等問題。

台北榮總營養師吳柏姍表示，低腹敏水果包括奇異 果、尚未熟透的香蕉、鳳梨、木瓜、草莓等，也可選擇食用茄子、白菜、秋葵、杏仁奶等食材。

吳柏姍說，若長期進行完全低腹敏飲食，當心反而會使腸道菌叢失衡，因此不能只避免攝取特定食物，須分為三階段進行，包括完全低腹敏飲食期、重新導入期及個人化期。

首先，將中高腹敏的飲食完全以低腹敏食物替代，約四至八周症狀改善後，再與醫師、營養師討論，一次試一種高腹敏食物，找出患者對個別食物腹敏狀況，才能有效改善腸躁症的問題。