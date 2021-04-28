我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

木瓜、茄子…低腹敏飲食 有助改善腸躁症

楊雅棠
奇異果、鳳梨等皆為低腹敏水果。（記者楊雅棠／攝影）
奇異果、鳳梨等皆為低腹敏水果。（記者楊雅棠／攝影）

壓力一大就拉肚子或是長期有便祕困擾，影響生活品質，恐是腸躁症惹的禍。醫師指出，採取「低腹敏飲食」是第一線治療方式，有助於改善腸躁症。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長盧俊良表示，腸躁症為大腸激躁症的簡稱，是一種腸胃功能性的障礙，造成腹痛、腹脹、腹瀉和便祕等症狀反覆交替出現，嚴重者會影響生活品質與工作效率，過去便有患者，因反覆拉肚子而不敢出門遠行。

推估台灣腸躁症盛行率10%至20%，約數百萬人罹患此症。腸躁症發生原因不明，通常和壓力、飲食、腸道敏感異常等有關。

台北榮總內視鏡中心主治醫師王彥博表示，腸躁症的治療，已經從單一科別進展到整合藥物治療、低腹敏飲食、生活型態改變、精神心理治療四大面向；其中低腹敏飲食（Low FODMAP diet）是第一線治療方式。

「腹敏」是指含可發酵性的寡糖、蔗糖、乳糖、單醣及多元醇等食物，攝取過多可能會誘發腸胃道過敏，引起腹脹等問題。

台北榮總營養師吳柏姍表示，低腹敏水果包括奇異果、尚未熟透的香蕉、鳳梨、木瓜、草莓等，也可選擇食用茄子、白菜、秋葵、杏仁奶等食材。

吳柏姍說，若長期進行完全低腹敏飲食，當心反而會使腸道菌叢失衡，因此不能只避免攝取特定食物，須分為三階段進行，包括完全低腹敏飲食期、重新導入期及個人化期。

首先，將中高腹敏的飲食完全以低腹敏食物替代，約四至八周症狀改善後，再與醫師、營養師討論，一次試一種高腹敏食物，找出患者對個別食物腹敏狀況，才能有效改善腸躁症的問題。

台灣 便祕 奇異

上一則

72歲白嘉莉美食當前不忌口 養生沒祕訣

下一則

熟女大笑就漏尿 靠吃藥+運動擺脫尿失禁

延伸閱讀

得舒飲食降血壓、防心血管疾病 營養師教5飲食概念

得舒飲食降血壓、防心血管疾病 營養師教5飲食概念
黃豆芽鮮蔬套餐

黃豆芽鮮蔬套餐
健康減重…試試營養師3秘方

健康減重…試試營養師3秘方
白肉取代紅肉+每天5蔬果 營養師教你如何控制高血壓

白肉取代紅肉+每天5蔬果 營養師教你如何控制高血壓

熱門新聞

67歲婦人接受雙能量X光骨質密度檢查儀檢查，才發現長年腰痠背痛是骨鬆惹得禍。 (記者王昭月／攝影)

婦人「腰痠背痛」揪出嚴重骨鬆 花5年救回骨質

2021-04-25 02:01
攝取膳食纖維時，適度過油熱炒可增加糞便潤滑度、刺激腸胃蠕動，避免便秘、腹脹、腸阻塞等。圖／本報系資料照片

吃菜減肥竟脫皮指甲斷與停經 營養師：關鍵2點要做到

2021-04-25 10:40
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供

30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

2021-04-21 05:24
圖片來源 ／健康醫療網

得舒飲食降血壓、防心血管疾病 營養師教5飲食概念

2021-04-21 01:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗