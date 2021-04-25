我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

體重暴增、高血壓… 婦人驚發現腎上腺有腫瘤

記者王敏旭／綜合報導
醫師許竣凱提醒高血壓患者，在服用控制藥物後若不見好轉，就應盡速就醫，避免延誤治療。（圖：台北慈濟醫院提供）
醫師許竣凱提醒高血壓患者，在服用控制藥物後若不見好轉，就應盡速就醫，避免延誤治療。（圖：台北慈濟醫院提供）

63歲的張姓婦女半年飲食正常，體重卻快速增加，不僅腰部衣服變緊、臉變圓，小腿肌肉量也大幅減少，還出現高血壓、頭痛、失眠、疲倦無力等病症，經台北慈濟醫院診斷後發現右側腎上腺有顆3.6公分的腫瘤，確診為罕見庫欣氏症。

庫欣氏症是一種因腎上腺皮質過度分泌皮質醇（又稱壓力荷爾蒙）引起的罕見疾病，每百萬人口每年僅有10個病例，常因症狀較難和其他疾病做區分，或因非典型呈現及進展緩慢而被忽略。

罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。（圖：台北慈濟醫院提供）
罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。（圖：台北慈濟醫院提供）
罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。（圖：台北慈濟醫院提供）
罹患庫欣氏症的張姓婦人出現月亮臉、水牛肩等典型症狀。（圖：台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院泌尿科醫師許竣凱指出，庫欣氏症大致分為外源性及內源性，外源性多是未注意情況下，誤用含類固醇的止痛劑或不明藥物；內源性是指罹患腎上腺腫瘤或腦下垂體功能異常等，常見於20至60歲，女性發病率是男性的3倍。

許竣凱指出，庫欣氏症典型症狀有失眠、高血壓、體重增加、中廣型肥胖、月亮臉及水牛肩，另還會因皮膚薄而容易瘀青、傷口不容易癒合和骨質疏鬆等，甚至會併發躁鬱症。

張姓婦女接受腹腔鏡腎上腺切除手術切除腫瘤，術後配合藥物治療，逐步降低身體對皮質醇的依賴，6個月內體重下降到7公斤，且不需再服用高血壓藥，體力也逐漸恢復，回到原本喜愛的烹飪工作。

許竣凱說，若在正常飲食狀況下，出現體重異常增加、臉變圓、後頸變厚等症狀，應進一步就醫確認是否為內分泌異常導致，切勿盲目瘦身。尤其高血壓患者，若在服用控制藥物後，卻遲遲不見好轉，更應盡速就醫，避免延誤治療。

高血壓 腫瘤 失眠

上一則

春天健身應把握循序漸進 掌握4要點

下一則

徒步遠行水分補充不足 恐發生「橫紋肌溶解症」

延伸閱讀

治腫瘤亂收費 「京醫」揭醫療黑幕 國家衛健委要查

治腫瘤亂收費 「京醫」揭醫療黑幕 國家衛健委要查
靈芝抗癌 類小分子蛋白質GMI 抑制腫瘤

靈芝抗癌 類小分子蛋白質GMI 抑制腫瘤

不是憂鬱症…肺腺癌影響額葉 溫和的她變冷漠

不是憂鬱症…肺腺癌影響額葉 溫和的她變冷漠
孫維躍腎病高血壓中心 精治蛋白尿等病症

孫維躍腎病高血壓中心 精治蛋白尿等病症

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

2021-04-19 01:20
圖片來源 ／健康醫療網

痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

2021-04-20 01:30
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00

檢測血中維生素D水平 提早發現疾病新方法

2021-04-18 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

口腔癌有哪些症狀？耳鼻喉科醫列6大重點

2021-04-24 01:15
南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供

30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

2021-04-21 05:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危