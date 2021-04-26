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老菸槍+作息亂 39歲男手麻頭暈「腦中風」

鄭國樑、陳夢茹
腦中風常見的症狀如肢體會突然一側無力或麻木、口齒不清或流口水、語言表達障礙及臉部有歪斜情形等。（圖：衛福部桃園醫院提供）
腦中風常見的症狀如肢體會突然一側無力或麻木、口齒不清或流口水、語言表達障礙及臉部有歪斜情形等。（圖：衛福部桃園醫院提供）

一位39歲男子長期抽菸，因工作需求在外飲食及生活作息不正常，日前工作時突然右手麻、頭暈無法說話，送醫診斷為腦中風

腦血管疾病又稱為腦中風，為腦部血管產生阻塞或出血情形，造成暫時性或永久性腦損傷，常見的症狀如肢體會突然一側無力或麻木、口齒不清或流口水、語言表達障礙及臉部有歪斜情形等，若有以上症狀就要馬上就醫，以爭取黃金治療時間。

台灣衛福部桃園醫院病房護理師蘇美鳳說，根據台灣腦中風復健治療指引，腦中風依發病時間分為急性期、亞急性期及慢性期，前三個月為黃金復健期，病人、家屬與復健師討論後要儘早訂定復健計畫，循序漸進協助病人患肢運動，每日兩至三次，每次30分鐘復健運動及協助肢體正確擺位，並透過助行器、拐杖等輔具依病人能力慢慢進展至主動運動，使病人能恢復最佳日常生活功能。

蘇美鳳指出，現代人生活型態、飲食習慣使腦中風有逐年增加的趨勢，危險因子包括高齡、高血壓、糖尿病、高血脂症及抽菸等因素，預防方法為定時健康檢查，40歲以上每三年定期檢查一次，65歲以上每一年檢查一次。有三高問題，須就醫配合藥物治療及定期回診檢查，同時維持健康體重，身體質量指數（BMI）維持在18至24之間，腰圍男性小於90公分、女性小於80公分。其他還有規律運動、控制飲食、不抽菸不過度喝酒，透過生活上的改變，養成良好習慣，早期發現早期治療，才能遠離腦中風。

中風 台灣 高血壓

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