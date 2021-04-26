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男子劇烈腹痛腸阻塞 花生、牛軋糖害的

謝進盛

台灣45歲男子半夜突劇烈腹部絞痛及嘔吐，家人趕緊送將往衛福部新營醫院就醫，發現嚴重腸阻塞，懷疑末端小腸內有糞石堵塞，經緊急手術治療，小腸內竟有多顆完整花生米顆粒，數日後出院。醫師提醒，日常飲食應細嚼慢嚥，定時適量，中高齡者尤其要注意。

據悉，這名男子年輕時疏於口腔保養，滿口都是爛牙缺牙，早已無法咀嚼堅硬固體食物，本月某日在家看到桌上擺著花生及牛軋糖，一時嘴饞，一口氣全部都吃光，後來發生急性腸阻塞。

新營醫院外科主治醫師王心泰表示，小腸阻塞原因，以腹部手術後引起的腸沾黏為最多，約有七成，還有其他較少見原因，如疝氣、腸扭結、腫瘤壓迫、糞石等。

他說，腸阻塞會造成腸子內容物無法正常通過消化道，症狀包括腹部絞痛、腹脹、噁心嘔吐、或無排氣排便等；如果糞石不幸卡住腸道，可能會導致腸壁缺血壞死，甚至引起腸穿孔、腹膜炎；不幸發生敗血症，死亡率可高達3成。

王心泰說明，所謂糞石，指的是在胃腸道內無法被消化的食物或異物，大部分出現在胃裡，但也可能出現在食道、小腸或直腸造成阻塞。曾接受過胃腸道手術患者、牙齒或咀嚼功能不佳、過量攝食高纖蔬果、有內科疾病如糖尿病、甲狀腺功能低下、腎功能衰竭、或是胃腸蠕動功能較差者，都是糞石好發族群。

他呼籲，日常飲食應要細嚼慢嚥，定時適量，牙齒咀嚼功能不佳或高齡長輩，要將食物去皮去籽切碎煮爛，以少油少鹽、清蒸或燉煮方式料理，更要避免食用過量堅硬或不易消化食物。如進食後突然發生腹脹、腹痛或嘔吐等疑似腸胃道阻塞現象，應及早就醫，以免延誤病情。

台灣 糖尿病 腫瘤

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