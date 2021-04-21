過敏性鼻炎引起偏頭痛？專科醫師解析原因

圖片來源 ／健康醫療網

16歲的蔡姓高中生，一年前開始反覆頭痛，初期診斷為偏頭痛，使用偏頭痛藥物治療，但症狀時好時壞。最近，頭痛位置轉移至前額位置，經頭部影像學檢查發現有前額鼻竇炎，追朔病史後發現患者從幼稚園即有過敏 性鼻炎，國小二年級前尚有氣喘發作，過敏性鼻炎一直至今都還有症狀，如打噴嚏、鼻塞、晚上睡覺鼾聲雷動等；因過敏性鼻炎加上慢性鼻竇炎之故，醫師採類固醇鼻噴劑治療，在使用後不但鼻炎症狀改善，長期頭痛困擾也一併痊癒。

過敏性鼻炎占大宗 未治療恐影響生活

台灣安南醫院兒科賴以修醫師表示，過敏性疾病近年來盛行率增加，約三成台灣人為其所苦，其中過敏性鼻炎占大宗，有一半以上兒童罹患過敏性鼻炎，若未好好治療影響其日常生活甚鉅，如因長期鼻水鼻塞，導致幼兒張口呼吸，無法經由鼻腔過濾髒空氣及病原菌，進而波及下呼吸道感染，而且夜晚鼻塞還會導致睡眠品質差，影響白天上課作息。

父母體質過敏 小孩過敏機率增高

有研究報告指出，長期過敏性鼻炎會易引起偏頭痛的發生。若家中雙親有過敏性疾病如異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎等，其小孩得到過敏性疾病的機率將會大增，即使父母都無過敏性體質，仍有15%機會罹患過敏性疾病。

賴以修醫師呼籲，若發現家中小孩一旦有出現過敏病症狀，如長期皮膚因癢搔抓、慢性咳嗽、喘鳴、打噴嚏、流鼻水、鼻塞等情況時，就應立即就醫治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/49737/

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