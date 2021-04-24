專家觀點／腦中有病灶 最好別開車

腦瘤患者要定期追蹤檢查，如果病情有任何變化，及早偵測、即時處理。(Getty Images)

腦瘤分四級，個案腦瘤達到第三級，應是屬於惡性腫瘤 。如果是介於第二到第三級間的腦瘤，通常會以第三級來治療。有些病人的腦瘤位於腦部功能區，不論是針對腦瘤進行開腦手術或腦瘤切片手術，術後都有腦部功能受損的風險，甚至連接受放射線治療，也有可能產生日後之運動障礙或其他功能損失。

個案診斷的腦瘤介於二到三級之間，經過長達22年的治療與追蹤，仍保持不錯的狀態，很有福氣。有可能是因腫瘤位於較不影響身體功能的區域，所以雖經多次手術及放射治療都能全身而退。當然也是因治療的醫師醫術高明。

保持心情愉快及適度運動，是一般人養生的不二法門，個案病後仍以積極態度面對生活，並且遵照醫囑，不開車，這些做法都值得認同。但是不論是腦瘤或腦內血管疾病，只要腦中有任何病灶，癲癇發作風險都高於一般人，雖然可能一輩子不發作，但誰也無法預期何時會發作，建議病人不要開車及從事高風險工作或運動，都是為了安全考量。

定期的腦瘤追蹤是另外一件重要事情，如果病情有任何變化，及早偵測、 即時處理是不二法門。術後可以腦部電腦斷層或磁振攝影 做追蹤，並以半年至一年追蹤一次為佳。

很多個案會問，腦瘤治療後，要不要多吃銀杏等保養腦部的保健食品？這類保健食品，其實並沒有證據支持能有效促進腦部血液循環。試問，如果有效，是不是也會給腫瘤細胞更好的營養、加速腫瘤細胞生長？這是病患及醫師最不希望看到的事情。所以建議病人不需刻意多吃，均衡的飲食即可。