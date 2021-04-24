我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

專家觀點／腦中有病灶 最好別開車

諮詢／台北新光醫院神經外科主任蔡明成、整理／記者邱宜君
腦瘤患者要定期追蹤檢查，如果病情有任何變化，及早偵測、即時處理。(Getty Images)
腦瘤患者要定期追蹤檢查，如果病情有任何變化，及早偵測、即時處理。(Getty Images)

腦瘤分四級，個案腦瘤達到第三級，應是屬於惡性腫瘤。如果是介於第二到第三級間的腦瘤，通常會以第三級來治療。有些病人的腦瘤位於腦部功能區，不論是針對腦瘤進行開腦手術或腦瘤切片手術，術後都有腦部功能受損的風險，甚至連接受放射線治療，也有可能產生日後之運動障礙或其他功能損失。

個案診斷的腦瘤介於二到三級之間，經過長達22年的治療與追蹤，仍保持不錯的狀態，很有福氣。有可能是因腫瘤位於較不影響身體功能的區域，所以雖經多次手術及放射治療都能全身而退。當然也是因治療的醫師醫術高明。

保持心情愉快及適度運動，是一般人養生的不二法門，個案病後仍以積極態度面對生活，並且遵照醫囑，不開車，這些做法都值得認同。但是不論是腦瘤或腦內血管疾病，只要腦中有任何病灶，癲癇發作風險都高於一般人，雖然可能一輩子不發作，但誰也無法預期何時會發作，建議病人不要開車及從事高風險工作或運動，都是為了安全考量。

定期的腦瘤追蹤是另外一件重要事情，如果病情有任何變化，及早偵測、 即時處理是不二法門。術後可以腦部電腦斷層或磁振攝影做追蹤，並以半年至一年追蹤一次為佳。

很多個案會問，腦瘤治療後，要不要多吃銀杏等保養腦部的保健食品？這類保健食品，其實並沒有證據支持能有效促進腦部血液循環。試問，如果有效，是不是也會給腫瘤細胞更好的營養、加速腫瘤細胞生長？這是病患及醫師最不希望看到的事情。所以建議病人不需刻意多吃，均衡的飲食即可。

腫瘤 攝影

上一則

詞彙融入音樂中 遲緩兒半年大改變

下一則

胯下凸腫塊飄異味 幸是囊腫發炎

延伸閱讀

市警5人小組審視仇恨犯罪 納入最易受攻擊社區的意見

市警5人小組審視仇恨犯罪 納入最易受攻擊社區的意見
頭暈數天昏迷 港男打科興2周亡 累計15宗

頭暈數天昏迷 港男打科興2周亡 累計15宗
「過命交情」 她體重破百 為當閨密伴娘切胃減重

「過命交情」 她體重破百 為當閨密伴娘切胃減重
不是憂鬱症…肺腺癌影響額葉 溫和的她變冷漠

不是憂鬱症…肺腺癌影響額葉 溫和的她變冷漠

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

喉嚨卡卡是怎麼了？醫揭「2種情況」最常見

2021-04-19 01:20
日本電視劇「阿信」編劇橋田壽賀子罹患淋巴癌病逝。（取材自體育日本網站）

這三處出現腫塊應及早就醫 小心是淋巴癌

2021-04-15 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

痔瘡最愛這些人 你上榜了嗎？

2021-04-20 01:30
香蕉要挑彎的還是直的呢？有果農說當然是彎的比較好。(本報資料照片)

買香蕉要選直的還是彎的？果農解析「不要挑錯了」

2021-04-21 02:00

檢測血中維生素D水平 提早發現疾病新方法

2021-04-18 02:00
南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供

30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

2021-04-21 05:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪